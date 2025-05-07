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環評委員建議大甲溪光明電廠擴大規模引質疑 台電回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台電大甲溪光明計畫，台電和相關單位與民代今年2月曾到現場勘查土石堆置場。圖／台中市議員古秀英提供
台電大甲溪光明計畫，台電和相關單位與民代今年2月曾到現場勘查土石堆置場。圖／台中市議員古秀英提供

台電大甲溪光明計畫要利用德基及谷關水庫水位落差，設置抽蓄水力發電機組，環保團體質疑有環評委員竟建議大甲溪光明電廠擴大規模；台中市議員古秀英說，該計畫會影響台灣黑熊等野生動植物生態，更影響部落族人生活，資訊一定要公開；台電說明，此計畫不須新建大壩，對環境影響較小，台電也提出環境友善規劃。

反雪谷纜車環保團體成員最近網路發文，台電重啟「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，要打造全台第3座大型儲能設施。環評時，有委員考量場址條件難得，且未來儲能需求大增，建議評估擴大開發規模的可行性；台電內部指出，過往電廠開發在環評會上常被要求限縮，這次建議擴大很少見。

環團指出，此計畫鄰近台灣黑熊活動熱區，將在德基水庫、谷關水庫之間打通10.7公里的頭水隧道，涉及地質敏感區與開發面積大，須進入審查較嚴格的二階環評。尚有進出水口、地下廠房、土石堆置場等建設，都有可能衝擊保育類及珍稀動植物。

環團成員說，台電自1997年規劃大甲溪光明計畫，後因開發成本不符效益而喊卡，當年估計要投入200億元，現在經費暴增至近3倍600億元，質疑開發案會符合成本效益？

光明計畫轄區的台中市議員古秀英今天表示，她長期關心此計畫進度，多次開會協調，也要求台電需公開資訊讓部落族人知情，因為此計畫預計開挖路段和時間長，一定會影響族人生活，族人多次向她反應「我們是早已住在這裡的人」。

古秀英表示，部落族人不反對為了增加電力新蓋電廠，但台電要謹慎評估，重視當地生態影響，更不能犧牲部落小族群者的權利，需做到基本的尊重和告知。

台電表示，光明計畫利用既有德基及谷關水庫之水位落差，設置抽蓄水力發電機組。先前環評範疇界定會議時，委員考量場址條件難得，且未來儲能需求大增，建議評估擴大規模的可行性，因此台電規劃將光明計畫抽蓄水力機組總裝置容量調整為約61萬瓩，透過離峰時將下池水抽至上池儲能、尖峰時將上池水放至下池，可為電力系統提供削峰填谷功能，達儲能效果。

台電強調，此計畫不須新建大壩，對環境影響較小，且台電提出環境友善規劃，如遇稀有植物將優先採取施工迴避、原地保留等措施，努力降低對環境的影響。

台電幾年前推動重啟「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，要打造全台第3座大型儲能設施，計畫涉及台灣黑熊活動熱區，並將在德基水庫、谷關水庫間打通10.7公里的頭水隧道，須進入審查較嚴格的二階環評。

2022年12月環保署完成此案二階環評「範疇界定」程序，全案保留擴大規模的可能性，頭水隧道以「鑽炸法」開挖恐鬆動地層，在環委確認下，台電將以「控制開炸」的方式管理工程。

當時台電副總經理郭天合說明，抽蓄水力是目前發展最成熟的儲能設施，推動能源轉型之際，光明電廠充分具開發必要性。

光明抽蓄水力電廠上、下池分別是大甲溪的德基水庫及谷關水庫，不需增加新壩體，但聯通兩座水庫需開挖10.6公里的「頭水隧道」和進出水口、地下廠房、土石推置場等建設，都被質疑可能衝擊保育類及珍稀動植物。

德基水庫位於台中市和平區大甲溪上游，是台電公司高山型水庫，有發電和供水功能。記者游振昇／攝影
德基水庫位於台中市和平區大甲溪上游，是台電公司高山型水庫，有發電和供水功能。記者游振昇／攝影
台電大甲溪光明計畫，台電和相關單位與民代今年2月曾到現場勘查土石堆置場。圖／台中市議員古秀英提供
台電大甲溪光明計畫，台電和相關單位與民代今年2月曾到現場勘查土石堆置場。圖／台中市議員古秀英提供

台電 德基水庫 環評

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