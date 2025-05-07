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三年補貼台電4,200億元？台電：錯誤數據 籲重視產業界盼電價穩定心聲

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電，示意圖。（台電提供） 中央社
台電，示意圖。（台電提供） 中央社

針對在野黨於臉書張貼圖卡指稱「連續補貼三年台電4,200億元電價仍漲」，台電表示，這是引用錯誤數據、扭曲台電協助穩定物價、減煤減排的努力，台電深感遺憾，並再次鄭重澄清，首先近年政府對台電的增資為強化電網與穩定供電建設所用，並非「補貼」，無法直接填補虧損。台電虧損的主因，是俄烏戰爭導致國際燃料價格飆升，各國電業也多有虧損、漲價，非台灣獨有。

台電說明，政府過去撥補台電，只有500億元是用於彌補虧損的補貼，有2,500億元屬於增資，用來投資台電規劃的「穩定供電建設方案」，加速落實多元電源開發並提升系統韌性，僅限於增加投資，無法用於打消虧損。

近期中華民國工商協進會、工業總會、工業區廠商聯合總會等工商團體均表態支持預算撥補，盼能避免電價與關稅的雙重衝擊。

國民黨圖卡指稱「錯誤能源政策導致虧損」，台電指出，俄烏戰爭導致燃料價格才是近年虧損主因。2022年至2024年，台電為減緩物價衝擊，吸收民生電價近2,600億元、產業電價未調足成本近3,400億元，總計吸收近6,000億元。國際經驗也證明，核電佔比較高國家，其電價漲幅與補貼並未較少。以韓國與法國為例，2020至2024年間的電價漲幅皆高於我國，而2022至2024年間，日本政府以預算補貼約新台幣5,500億元，法國政府亦補貼約7,000億元。

台電也說明，台電近2年外購綠電僅占總支出約1成，且2024年四大綠電業者已有8成綠電直接賣給民間。其中躉購制度為世界推動綠能發展普遍使用機制，並非台灣獨有，以離岸風電為例，台灣從規劃推動到實際發電的時間已經相對短，如今裝置容量也是亞洲民主國家之最，且目前國內重要半導體業者已開始與離岸風電開發商洽談簽約，未來第二階段競價、第三階段區塊開發也會全數賣給民間，若沒有躉購機制扶持再生能源早期發展，當今業者也無從購買所需的綠電。

台電 電價

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