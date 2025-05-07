台幣急升震盪房市 專家：一好一壞影響 彷彿打了「安非他命」

台幣急升引發市場震盪，5日匯率一度升破29.6元大關，創1988年以來單日最大升幅，儘管6日匯價回落至30.28元，但熱錢湧入與美元拋售壓力仍在。房市趨勢專家李同榮表示，新台幣急升對當前處於下修階段的房市產生「一好一壞」的影響，彷彿打了「安非他命」推高資產，但若基本面不佳，這股興奮也將迅速消退。

李同榮指出，匯率變動不會直接影響房價，但會撼動經濟與出口，間接左右房市走向。目前房市正處於多轉空的修正期，台幣強升雖帶來短期利多，卻難改長期趨勢。

李同榮表示，「一好」在於短線資金流入熱絡，推升投資人預期心理，短暫帶動股市與房市樂觀氣氛，彷彿打了「安非他命」，推高資產價值，但若基本面與技術面不佳，這股興奮將迅速消退。

李同榮說，「一壞」則更具警示性。台幣急升重創出口導向產業，尤其在面對國際貿易壓力時，形成「雙殺」效應，將導致下半年GDP大幅放緩，對本已轉空的房市形成更大壓力。

回顧40年來三次台幣大幅升值經驗，李同榮進一步指出，1985至1990年，台幣從39.85升至26.89元，升值32.5%。房市初期大漲、末段急跌，股市由636點飆至12682點後於1990年崩盤，GDP雖降至平均8%，但仍有成長。

2002至2011年間，台幣從34.56升至29.46元，升值14.75%。房價漲1.39倍，股市漲62%，GDP平均增長降至4.7%。金融海嘯重創經濟與股市。2016至2022年間台幣由33.83升至27.69元，升值18.14%。房市先跌後漲，股市漲77%。GDP年均增長僅3.3%。