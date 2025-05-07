台新藥與 Apotex 簽眼部術後新藥墨西哥獨家授權合約

台新藥（6838）7日宣布，與Apotex Inc.簽訂獨家授權協議，授予其用於術後眼部手術的消炎和止痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）在墨西哥獨家商業化的權利。

台新藥表示，眼科醫療是墨西哥最具活力且成長最快的治療領域之一，年均複合成長率約達10%。APP13007將進入規模約8,000萬美元的眼科抗發炎藥物市場。Apotex除了是加拿大最大的本土藥廠之外，目前已是墨西哥排名第一的學名藥公司，在墨西哥為首等拉丁美洲市場有超過25年的經驗。

APP13007是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成分，以台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥，於2024年3月獲得美國食品藥品管理局（FDA）批准上市。APP13007提供便捷且簡單的用藥方案（每日兩次，連續14天）。在第三期臨床試驗中，APP13007相較於安慰劑組，在統計學及臨床上均展現出顯著優勢（p<0.001）。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，台新藥很高興能繼2024年Apotex合作APP13007加拿大的商業化之後更進一步擴大夥伴關係將合作區域延伸至墨西哥市場。台新藥與Apotex加拿大團隊的合作經驗，充分展現該公司對品牌化及差異化眼科產品的承諾，這讓台新藥有十足信心能將APP13007成功商業化早日成為墨西哥的眼科醫師與患者的更好的治療選擇。

Apotex International 總裁 Alok Kanti 表示， Apotex致力於提供藥品與健康產品的可近性，並透過合作關係為病患開啟新的可能性。「我們很高興能在獲得法規核准後，將 APP13007引進墨西哥市場。此次與台新藥的合作，進一步展現了 Apotex 在美洲地區藥品授權與產品收購領域的領導地位，同時也是我們持續推動『健康成長之旅』策略的重要一步」。

拉丁美洲作為近年快速成長的藥品區域市場之一，全體的藥品市場規模已經達到了560億美元，並預期在2024年到2028年將以6.2%的年複合成長率繼續快速成長。藉由與多家知名眼科製藥公司的建立商業化授權關係，台新藥已經完成了大部分拉丁美洲市場的授權覆蓋。