林佳龍盼深化台以多領域合作 共建韌性供應鏈

外交部長林佳龍6日接待以色列國會議員訪團，本次訪團由以色列國會公共工程委員會主席泰勒（Ohad Tal）擔任團長，隨團共有4位國會議員，都是首次來台訪問。林佳龍感謝訪團成員以實際行動展現對台灣的支持，並提到台灣與以色列雙邊近年交流日益緊密，以色列去年積極參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與台灣在通訊、民防、環境及全社會韌性等議題深化交流。

林佳龍指出，以色列是我國在中東地區最大的非能源貿易夥伴，而台灣則為以色列在亞洲的第5大市場，台以雙方迄今已簽署34項雙邊協議，未來將持續拓展5G通訊、醫療衛生、經貿及司法等領域的合作。

林佳龍說，當前國際局勢充滿挑戰，台灣與以色列同樣處於複雜的地緣政治環境，也都致力於強化自身防衛，維護區域和平穩定，他特別感謝許多以色列國會友人長期以來在國際舞台上為台灣發聲。

林佳龍也提到，台灣目前在以色列推動多項實質合作計畫，涵蓋醫療、消防、重建與社會關懷等。他也向泰勒說明，自上任以來積極推動「總合外交」政策，提出「榮邦計畫」八大旗艦項目，盼與友邦及理念相近國家共建互惠共好、具韌性的國際夥伴網絡。

此外，林佳龍也向訪團分享，4月他以總統特使身分訪問我國友邦史瓦帝尼王國，並率領30多位台灣產業界代表同行，由雙邊政府搭起橋樑，協助台灣企業與史國面對面交流、媒合，具體實踐總合外交的理念。此次隨團訪台的以國議員貝坦（Michael Mordechai Biton）也對此表達認同。

林佳龍表示，以色列素有「新創之國」美譽，未來期待台以能在共享民主與自由價值的基礎上，結合雙方優勢、持續深化合作，共同打造更具韌性的全球供應鏈。