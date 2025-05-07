環球晶法說會／第1季獲利季增逾兩倍 本季稼動率續揚、全年營運拚成長

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）6日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，儘管全球總體環境仍具挑戰性，但因急單挹注及海外據點靈活調度，本季產能利用率可望持續提升，全年力拚成長。

針對近期新台幣升值與美中關稅不確定性，環球晶強調匯率影響營運有限，在可控的範圍內，並已啟動跨部門專案小組，加速產品認證與在地供應鏈強化，確保全球出貨穩定不中斷。

環球晶首季毛利率26.4%，季減3.7個百分點，年減7.9個百分點；營益率16.6%，季減5.3個百分點，年減9.7個百分點，「雙率」因折舊費用增加及能源成本推升而下滑。

不過，受惠業外損失減少，環球晶歸屬母公司稅後純益14.56億元，季增204.1%，但較去年同期減少58.8%，每股純益3.05元。

針對近期新台幣對美元快速升值，徐秀蘭表示，環球晶使用多種功能性貨幣，包括美元、新台幣、歐元、日圓、韓元，並輔以丹麥克朗、人民幣、馬來西亞令吉等其他幣別組合，具天然避險效果。

她說，環球晶台灣地區產能與營收占整體比重不到30%，「匯率曝險程度相對有限，整體影響非常小、且在可控範圍內」。美元走弱時，公司也可藉此減輕海外借款還款壓力，進一步優化財務結構。

面對貿易環境變化，徐秀蘭指出，近期因應客戶對潛在關稅變數的反應，包括美國及亞洲多個據點接獲急單與轉單，加上原有需求穩健，本季產能利用率可望持續提升。不過，由於夏季電價上升與新增設備折舊壓力，毛利率預估將與上一季持平。

對於美中關稅政策持續變動，環球晶啟動跨部門應變專案小組，並強化全球調度、產品重新認證流程與在地採購布局。公司表示，已積極提升成本效率、優化資源配置，以提高供應鏈的彈性與韌性，確保即便面對不確定的貿易環境，也能維持持續營運與穩定出貨。

環球晶指出，其全球供應鏈橫跨三大洲、九個國家、18個據點，除自有據點外，旗下德國子公司 Siltronic AG也以歐元營運，與母公司在台使用新台幣形成互補，進一步強化集團對匯率波動的抗壓能力。

談到美國布局，環球晶表示，目前美國新廠仍在資格認證階段，短期內營收貢獻不大；整體來看，環球晶透過國際化布局與靈活管理，在變局中展現營運韌性，法人對其全年穩健發展維持正面評價。

新台幣 環球晶

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