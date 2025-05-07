童子賢盼經濟轉骨 兼顧內需出口

台北市電腦公會昨天舉行首場論壇AI NEXT Forum，台幣近日暴力升值成為各企業主必考題，理事長彭双浪、榮譽理事長童子賢指出，台幣升值節奏應趨緩、匯率政策應穩定、台灣產業也應轉型，讓勞力密集、傳產或原先就經營不善、獲利不佳的企業，能有時間調整、因應，政府也要致力讓台灣經濟體質，能往內需、出口都健全的方向前進。

彭双浪指出，急遽的升值會讓台灣以出口為導向的經濟，受到滿大的衝擊。他說，雖許多電子科技業者進銷帳採用美元報價，加上有遠期避險措施，因此短期衝擊不大，但仍希望升值節奏能夠更緩慢，讓企業有時間反應。

彭双浪回顧，台灣卅多年前一度出現台幣升值至廿四元兌一美元，當年許多企業南向遷移或搬至大陸，卻也促成產業轉型，如今，台商應趁這波升值契機思考產業下一步轉型，往高附加價值產品的方向前進，例如ＡＩ應用，「台灣已經不太適合勞力密集，或用水、用電太多的產業」。

童子賢也說，台灣長期建立在以出口為導向的經濟體質上，內需創造不足、完全仰賴外銷，過去產業也都「重硬輕軟（重視硬體、輕視軟體），重生產、輕忽應用」，雖出口廠商體質不錯，但內需也是帶動產業的一種方式，他樂見台灣「以出口暢旺帶動經濟」的現象不要太快轉變，致企業調適困難，但也期待台灣經濟體質能更佳。