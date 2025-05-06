第一金投顧新董座：台股近兩季高低點18000~21000

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

第一金證券6日正式對外介紹旗下第一金投顧新任董事長黃詣庭。黃詣庭分析，台股重演4月上旬大修正機會不大，指數在未來一至二季間將於3,000點內震盪，下緣位於18,000~19,000點間，上緣接下季線壓力的21,000點，操作宜逢高賣、逢低買。

黃詣庭表示，美國、台灣近期公布的經濟數據近期台灣、美國公布的經濟數據表現都穩中增長，主因首季出現提早拉貨帶動，雖然4月初美國宣布對等關稅，造成股市震撼，但最嚴重的負面衝擊已過，利空經過多次反覆測試，台股進入區間震盪，4月初的低點不易再跌破。

不過，他也提醒，相較於2024年台股大好，投資人勇於追逐本夢比，今年面對川普政策變化，市場波動加大，「今年不是追本夢比的一年，而是挑本益比的一年」，投資人應找出獲利良好、價值被低估的投資標的，並嚴控現金水位，逢高減碼。

對於近來新台幣匯率大幅波動，第一金投顧資深協理留政鈺表示，經過系統回測，新台幣升值1%，對整體上市櫃公司稅後淨利影響達2.5%。對於新台幣若升值10%，是否衝擊上市櫃公司獲利25%，留政鈺解釋不致達25%，因為時間拉長，將因廠商重新議約等條件變動，匯率影響比率將平滑化。

新台幣 第一金證券

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