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台電：在野黨引用錯誤數據 遺憾穩定物價努力遭扭曲

中央社／ 台北6日電

針對在野黨今天在臉書張貼圖卡，引用錯誤數據扭曲台電協助穩定物價、減煤減排的努力，台電表達遺憾並再次澄清，虧損主因是俄烏戰爭導致國際燃料價格飆升，各國電業也多有虧損、漲價，非台灣獨有。

對於圖卡指稱「連續補貼3年4200億元電價仍漲」，台電透過新聞稿說明，其相關數據嚴重錯誤，政府過去撥補台電，只有500億元是用於彌補虧損的補貼，有2500億元屬於增資，用來投資台電規劃的「穩定供電建設方案」，加速落實多元電源開發並提升系統韌性，僅限於增加投資，無法用於打消虧損。

台電表示，近期中華民國工商協進會、工業總會、工業區廠商聯合總會等工商團體均表態支持預算撥補，盼能避免電價與關稅的雙重衝擊。

針對圖卡誤稱「錯誤能源政策導致虧損」，台電指出，俄烏戰爭導致燃料價格飆升才是近年虧損主因。2022年至2024年，台電為減緩物價衝擊，吸收民生電價近2600億元、產業電價未調足成本近3400億元，總計吸收近6000億元。

台電指出，國際經驗也證明，核電占比較高國家，其電價漲幅與補貼並未較少。以韓國與法國為例，2020至2024年間的電價漲幅皆高於台灣，而2022至2024年間，日本政府以預算補貼約新台幣5500億元，法國政府亦補貼約7000億元。

台電也說明，台電近2年外購綠電僅占總支出約1成，且2024年已有8成綠電是由業者直供民間。

台電表示，躉購制度為世界推動綠能發展普遍使用機制，並非台灣獨有，以離岸風電為例，台灣從規劃推動到實際發電的時間相對短，如今裝置容量也是亞洲民主國家之最，且目前國內重要半導體業者已開始與離岸風電開發商洽談簽約，未來第2階段競價、第3階段區塊開發也會全數賣給民間。

台電強調，若沒有躉購機制扶持再生能源早期發展，當今業者也無從購買所需的綠電。

至於圖卡將核電除役等同於「用肺發電」，台電表示，更與實際數據不符。2016年以前核電占比較高時，台電火力電廠空污排放為10.7萬噸，為歷年之最。經由「以氣代煤」與空污防制設備升級，2024年空污排放量降至3.4萬噸，空污減幅近7成，顯示空污狀況已大幅改善。

針對「啟用老舊備用機組」的說法，台電澄清，依「電力設施空氣污染排放標準」，緊急備用電力設施在一定條件下，全年運轉時數不超過720小時，為了因應極端氣候與水情變化，台電調度緊備機組讓供電更穩定。

台電表示，近日民間會計師事務所也指出，緊備機組除了維持調度餘裕，且折舊多已完全提列，無需新增資本支出，對台電也具有經濟價值。緊備機組並非所謂老舊機組，其排放仍須符合環保法規，調度緊備機組更是穩定供電重要手段，不應遭到曲解。

台電強調，特定人士將核能當作萬靈丹，視為解決發電成本、空污、虧損、能源安全等議題的唯一解，卻反對、批評其餘所有能源選項，對能源轉型毫無助益。且主張核能延役，更應務實面對核能安全、核廢處置及社會共識的3大前提，並非透過修法或公投便能達成。

台電期盼各界共同支持能健全台電財務的預算撥補，才能持續投資電力建設，強化電力系統韌性，守護台灣穩定供電。

台電 空污

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