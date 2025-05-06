不捨！中研院前副院長陳長謙院士辭世 享壽89歲

中研院6日晚間發布新聞稿表示，中研院院士陳長謙（1936-2025）今（2025）年5月5日逝世於台北，享壽89歲。

中研院指出，陳院士是國際知名化學家，1988年當選中研院第17屆院士，1997年接受李遠哲前院長力邀來台服務，歷任中研院化學研究所所長及學術副院長，並於2021年獲頒總統科學獎。

中研院院長廖俊智表示：「陳院士是奠定中研院學術行政制度的關鍵人物」。陳院士學術成就卓越，畢生奉獻於科學研究與教育，為台灣科學發展奠定堅實的基礎。

陳長謙院士出生於美國舊金山，為加州柏克萊大學化學博士，於加州理工學院化學與化學工程學系執教長達40年。陳院士來台後，先擔任中研院化學所所長，繼於1999年出任副院長。在國際招生尚未獲得重視的20多年前，他率先在中研院創立「台灣國際研究生學程(Taiwan International Graduate Program, TIGP)」，為國內高等教育開啟招收國際學生的新方向。

為表彰陳院士的貢獻，傳承其追求卓越、熱誠育才的精神，中研院於2003年設立「陳長謙講座」，每年邀請一位傑出科學家來台。2013年仍在加州大學洛杉磯校區(UCLA)任教的廖院長，當年即曾受陳院士之邀，回台主講「陳長謙講座」。

廖俊智還提及，陳院士畢生致力於提攜後進，對學生的照顧也廣受人稱道，2016年他獲選中研院院長時，亦獲陳院士鼓勵返國貢獻所學，讓他感念在心；對於陳院士辭世深感不捨。

中研院指出，陳長謙院士的研究範疇既深且廣，他以「粒腺體的細胞色素c氧化酶」、「嗜甲烷菌中的微粒型甲烷單加氧酶(pMMO)」此二標竿系統的突破性研究，蜚聲國際。陳院士率先採用創新的光譜學及生物化學法，探測膜蛋白與金屬蛋白，破解了細胞色素c氧化酶的結構與作用，打開當時科學界的「黑盒子」，成為此領域的世界權威。1990年代後，陳院士轉而探討如何以高效率將甲烷轉化為甲醇。其研究團隊成功發現甲烷轉為甲醇的催化機制——三銅簇，並開發出全球首個仿生物系統的分子催化劑，能夠在室溫下將甲烷轉化為甲醇，是甲烷氧化領域的重大突破。

中研院表示，年少時以神職和科學老師為職志的陳院士，終生都帶著傳教士的精神治學育人。其一生獲得學術榮譽無數，除總統科學獎外，他也獲頒美國生物物理學會生物物理CBNet獎章、美國生物化學暨分子生物學學會William C. Rose獎章、國際自然科學院院士、美國藝術與科學院院士、美國物理學會院士、印度化學學會榮譽院士及世界科學院院士等。

中研院指出，陳院士60歲以後的生涯完全奉獻給台灣及中研院，為表彰陳院士對台灣以及學術界的貢獻，學界後輩將籌辦學術研討會，表達對師長的感謝。