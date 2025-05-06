地方創生培育人才 客委會副主委、苑裡鎮長來自青培站

國發會自2019年推動地方創生政策，不僅在全台各縣市開花結果，各計畫主持人更在社會及經濟上表現傑出。像是長期深耕苗栗縣南庄鄉，推動幸福巴士完成在地交通運輸系統的邱星崴是現任客委會副主委，還有苗栗縣苑裡鎮長劉育育，二人都是地方創生由民間走入公部門的代表性人物。

國發會自2021年開始核定補助「青年培力工作站」支持青年參與地方發展，推動至今已累計設立130站；同時搭配「獎勵青年投入地方創生行動計畫」提供有想法有意跨入創生行列的青年創生第一桶金資源，截至2024年底已累計獎勵130案，國發會輔助的創生團隊遍布全台鄉鎮。

國發會盤點創生團隊，國發會國土區域離島發展處處長黃文彥6日表示，除了公部門領域外，創立「木酢達人」品牌的陳偉誠，承襲家中製碳技術，發展碳綠產品推動森林資源循環，不僅成功為新竹湖口的木工產業注入新生命，更被台積電（2330）看到，年營收達1億元。

黃文彥還提到，另還有3位具十大傑出青年身分、其餘表現亦顯亮眼例如11位百大青農、9位行政院青年諮詢委員、2位國家永續發展獎得主，創生的領域多元，橫跨農業、文創、教育、社會創新等各式專業，且每位青年投入的心路歷程都是深具挑戰且艱辛。

黃文彥指出，3位曾獲選十大傑出青年獎項的青培站主持人，除創立「木酢達人」品牌的陳偉誠外，還有新竹縣橫山鄉的莊凱詠，他將舊校舍改造成「大山北月」多功能場域，融合農產行銷、農事體驗、文創活動與食農教育，重新帶動橫山鄉大山背休閒農業，成功翻轉大山背存在已久教育落差、場館閒置、產銷失衡等。

南投縣仁愛鄉王嘉勳長期耕耘部落文化與生態產業，推動部落文化、原鄉教育與自然農法，協助部落建立社會企業型產銷平台，實現部落文化保存與產業發展並進。這些優秀青年帶動地方發展的故事，已經成為臺灣地方創生的重要經驗案例。

在11位百大青農部分，包括黃稚淋、盧傳期、林祺順、李虹萱、鍾雨恩、温偉毅、林意評、葉家豪、劉耀聰、王姿怡、李富正等人，橫跨農業創新、加工技術、品牌行銷與社區營造，為農村注入新思維與新血。他們不僅提升在地農業的競爭力，也透過永續生產、友善土地的方式，實踐環境與經濟共榮的理念，為台灣農業地方創生探尋新的發展之道。

在青年政策參與方面，亦有彭仁鴻、周家緯、林書豪等9位青年獲聘為行政院青年諮詢委員，成為青年政策的重要建言者與溝通橋樑。這些人才的成就和經驗，不但是地方創生後進者學習的標竿，也是政府規劃青年政策，聽取政策建議的重要管道。

黃文彥表示，在地方創生推動路上，青年是推動地方創生最關鍵的力量，因為有這些優秀的創生人才已先在地方打下基礎，在政策推動下進一步擴散影響力，與地方創生「永續、公益、共好的精神」相結合，國發會樂見各界優秀人力加入地方創生，從而形成留鄉返鄉的支持體系，吸引更多的青年、甚至是中壯年的夥伴投入，回到家鄉貢獻己力。