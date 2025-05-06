快訊

黃呂錦茹涉偽造文書遭羈押禁見 國民黨：高院駁回理由令人傻眼

輔大醫院急診室驚傳火警！電腦斷層掃描室冒白煙 消防搶救中

亞幣升值再傳美國施壓？南韓央行行長談匯率：不是我們想改就能改

聽新聞
0:00 / 0:00

遭爆花22萬宴請AIT、圖利崇越？ 經濟部：郭智輝自行負擔費用

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

週刊報導，經濟部設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆郭智輝圖利崇越（5434）。對此，經濟部長室6日回應，該等餐敘活動之餐費均由郭部長本人自行負擔，未動用任何公務預算及資源，相關費用支出亦有具體憑證可資佐證。

經濟部長室表示，郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務之區隔，持一貫謹慎自律之態度，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

經濟部部長室說明，該餐廳是崇越集團安永公司經營，郭智輝本人及家人均未曾在該公司任職管理。郭智輝使用餐廳接待，係基於交通便利及私人空間考量，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

安永 經濟部

延伸閱讀

郭智輝遭爆涉圖利…立委討自費發票 卓榮泰：必須查清楚

郭智輝遭爆疑圖利老東家崇越 黃國昌：不適任早該下台

遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源

郭智輝遭爆疑涉圖利 徐巧芯：特定媒體下手 賴清德恐想換人

相關新聞

不捨！中研院前副院長陳長謙院士辭世 享壽89歲

中研院6日晚間發布新聞稿表示，中研院院士陳長謙（1936-2025）今（2025）年5月5日逝世於台北，享壽89歲。

從CEO到櫃姐免費學AI！經部推商業服務業AI課程 四年培訓5萬人

服務業AI人才需求殷切，經濟部商業發展署6日宣布推動「商業服務業AI人才培育」，提供業界免費AI課程，課程採分級、分類設...

不怕關稅戰！「疫情到現在沒有放過無薪假」成企業招募關鍵字

美國對等關稅陰影未除，當前勞動市場會受影響嗎？104人力銀行4月數據顯示，目前求職求才市場平均每位求職者可分到2個工作機...

中產階級真的消失了？學者駁斥「謬誤」：有錢人跟窮人的財力都增加

一種根據收入統計資料常見的警訊是：美國中產階級的規模正在縮小，社會上很可能只剩下一小部分富人及大量的窮人。但中產階級到底發生了什麼事？ 最簡單的統計錯覺之一，就是把中產階級定義為某個固定的收入區間（例如年收入四萬到六萬美元），然後算出多年來那個區間內共有多少人。 如果選擇的區間位於收入統計分布的中間，只要收入分配的中點不變，那可能就是個有效的定義。 但是，誠如前述，儘管很多人竭盡所能想以統計資料顯示收入看似停滯不前，但實際上多年來美國人的收入一直在成長。 隨著這些年收入的統計分布向右移動（見下頁的圖），那個收入範圍（原本位於分布的中央）內的人數減少了。 換句話說，在一個收入水準不斷提高的國家，當「中產階級」的定義固定不變，中產階級的人數就會減少。

川普明宣布對各國特殊關稅 卓揆：有做評估跟各種測算

時值台美關稅談判之際，新台幣突暴力升值，各界高度關注。立法院上午進行施政總質詢，國民黨立委魯明哲提到，美國總統川普說5月...

央行打房七波終於見效？四大指標看出「房市轉冷」 投資客退散區曝光

4月底，「房市轉冷」的指標傾巢而出！中央銀行4月24日先公布了3月消費者貸款與建築貸款餘額，可顯示「借款人尚未歸還銀行的貸款總額」的房貸餘額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。