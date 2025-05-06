遭爆花22萬宴請AIT、圖利崇越？ 經濟部：郭智輝自行負擔費用

週刊報導，經濟部設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆郭智輝圖利崇越（5434）。對此，經濟部長室6日回應，該等餐敘活動之餐費均由郭部長本人自行負擔，未動用任何公務預算及資源，相關費用支出亦有具體憑證可資佐證。

經濟部長室表示，郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務之區隔，持一貫謹慎自律之態度，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

經濟部部長室說明，該餐廳是崇越集團安永公司經營，郭智輝本人及家人均未曾在該公司任職管理。郭智輝使用餐廳接待，係基於交通便利及私人空間考量，並未支用公務預算或涉及資源濫用。