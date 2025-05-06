從CEO到櫃姐免費學AI！經部推商業服務業AI課程 四年培訓5萬人

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
AI示意圖。聯合報系資料照
AI示意圖。聯合報系資料照

服務業AI人才需求殷切，經濟部商業發展署6日宣布推動「商業服務業AI人才培育」，提供業界免費AI課程，課程採分級、分類設計，主要有五大類課程，目標協助企業培育AI應用所需人才，預計四年目標培育5萬人，今年首年培育8000名。

商業發展署指出，根據人力銀行資料，近年來服務業AI人才需求大幅成長，從2023年每季不到800人，去年平均每季招募人數逾9600人，短短一年需求成長暴增10倍以上，為了解決商業服務業AI人才短缺的問題，商發署已於今年起推出4年期免費的人才培訓計畫，首年預算約4000萬元。

商發署表示，「商業服務業AI人才培育」採取分級、分類設計，針對不同職務層級與產業需求提供多元學習管道，包含「CEO班」、「企業專班」、「基礎實務班」、「實作應用班」、「AI導入工作坊」等，全部免費，歡迎業界人士、待業人士運用。

其中CEO班主要聚焦在AI營運決策實戰，今年要開四班、共200人。企業專班則是由從事服務業之企業提出申請，亦可多家企業共同申請，人數須達30人以上，經濟部提供AI訓練需求規畫專屬培訓課程。

基楚實務班則適合跨職類AI基礎知能，快速建立AI基礎知識與素養，適合初學者，助於奠定AI學習基礎。基楚實務班分兩種，一是AI應用工具課程，運用生成式AI，促進工作效率。二是iPAS AI應用規畫師初級能力培訓班，課程是結合經濟部iPAS AI應用規畫師能力鑑定，建立學員共通性AI基礎知識與產業AI應用。

實作應用班則是依熱門職務類型規劃實作應用課程，切合服務業各職類AI人才需求搭配實作課程，例如電話客服、門市人員的客戶服務的AI應用。

中階班AI導入工作坊則專為商業服務業量身打造，從AI部署、企業資源評估、系統應用、專案監控並搭配實務運用。

商業發展署署長蘇文玲表示，這次培育結合線上同步直播、數位學習、實作練習等多元方式，搭配前後測評量，確保學員學習成效，並可立即應用於職場工作情境中；另外亦針對企業AI培育需求，規劃客製化的企業專班，強化企業員工AI科技應用技能。

商發署規畫，今年CEO班目標培訓200人、基礎實務班4000人、實作應用班2000人，中階班因課程時數較長，因此設定60人，企業專班則是1740人。截至目前，基礎實務班已培訓1100多人，實作應用班也培訓了441人，其他班別尚在招生中。

AI 經濟部

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