經部推商業服務業AI免費課程 拚4年培訓5萬人

服務業AI人才需求殷切，經濟部商業發展署今天宣布推動「商業服務業AI人才培育」，課程採取分級、分類設計，協助企業培育AI應用所需人才，目標今年培育8000名，未來4年拚培育5萬人。

商業發展署指出，根據人力銀行資料，近年來服務業AI人才需求大幅成長，從2023年每季不到800人，去年平均每季招募人數逾9600人，短短一年需求成長暴增10倍以上，為了解決商業服務業AI人才短缺的問題，商發署已於今年起推出4年期免費的人才培訓計畫，首年預算約新台幣4000萬元。

商發署表示，「商業服務業AI人才培育」採取分級、分類設計，針對不同職務層級與產業需求提供多元學習管道，包含CEO班、企業專班、基礎實務班、實作應用班、AI導入工作坊等。

商業發展署署長蘇文玲表示，本次培育結合線上同步直播、數位學習、實作練習等多元方式，搭配前後測評量，確保學員學習成效，並可立即應用於職場工作情境中；另外亦針對企業AI培育需求，規劃客製化的企業專班，強化企業員工AI科技應用技能。

商發署指出，今年CEO班目標培訓200人、基礎實務班4000人、實作應用班2000人，中階班因課程時數較長，因此設定60人，企業專班則是1740人。截至目前，基礎實務班已培訓1100多人，實作應用班也培訓了441人，其他班別尚在招生中。