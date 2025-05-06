快訊

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

「南京出生」申請國防醫遭取消資格 師大附中生難接受：從未有陸籍

在地自動化成關稅風暴避風港 惟美國智慧工廠建置成本遠超中國

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce「人機科技報告」指出，川普政府推出的對等關稅政策雖暫緩90日實施，但對全球製造業與供應鏈格局已造成深遠影響。新冠疫情與地緣政治本已使全球產業供應鏈從長鏈、全球化走向短鏈、區域化，如今加上關稅不確定性，更促使企業重新檢討製造據點配置與供應風險，尋求強化韌性的新策略。

TrendForce指出，對等關稅的核心在於提升進口成本，鼓勵企業將產線回流至美國或鄰近區域。然而，在高人力成本與缺工環境下，若要維持利潤與效率，製造商勢必將加速導入智慧製造與先進自動化技術，強化已在美、墨設廠的汽車、半導體、電子產品等具關鍵地位之產業。

若以世界經濟論壇(WEF)遴選、採用高度自動化與智慧化的「燈塔工廠」(lighthouse)來看，現行全球189座中有逾四成集中於中國地區，並以電子產品、家電、工業設備、食品類為大宗；美國超市龍頭Walmart於日前宣布自行吸收關稅以進口中國產品，亦反映出中國在製造成本與供應密度上短期仍難以取代。再者，近年全球工業機器人安裝量中國占比超過一半，相對成熟的工業技術與供應鏈使其在現行智慧工廠的建置具備成本優勢。

另一方面，包含美國與墨西哥的北美地區燈塔工廠僅占7%，在工業4.0的應用層面仍具成長空間。雖然美國製造在勞動成本不具優勢，但卻具備如5G原生工廠、AI預測性維護、數位孿生等技術創新量能，因此製造回流首要目標料將為推動先進製造技術規模化，藉以賦能前述產業。此外，由於Tesla、Boston Dynamics、Agility Robotics之人型機器人產品皆是以工廠應用進行設計，因此後續有望以此補足人力，惟建置價格恐受關稅影響而所費不貲。

美國本地自動化除促使廠商尋找中國以外的供應來源外，亦加速其透過軟、硬體優化工序提升效率。於此背景下，大型廠商為維持營運穩定性，反而更傾向投入具長期效益的高階自動化設備，以降低勞動市場波動帶來之影響，遂使六軸機械手臂、雙臂協作、AI視覺導引等高階工業機器人乃至人型機器人的需求逆勢受惠。

整體而言，未來不確定的關稅風險有望促成美國製造業本土化部署與自動化技術提升，惟相較大型企業，美國中小型製造商料將面臨嚴峻考驗，因其普遍仰賴中國等低成本區域的零組件進口，且大量自動化設備與機器人整機、核心零組件多從中國等面臨高額對等關稅的國家進口，短期內恐造成廠商導入自動化的門檻上升，使其面臨成本攀升與供應鏈不穩的雙重挑戰。此困境將使價格彈性較高的中小企業難以負擔，在營運與轉型間進退兩難。

美國 關稅

延伸閱讀

雙方自認占上風！美中關稅戰談判陷僵局 外媒曝：時間持續更久

世界法說會／董座方略：半導體關稅待觀察 232條款台廠無負面

智邦營收／4月177億元再創新高 股價回到關稅股災前

川普擬課外國電影100%關稅 白宮：未做最後決定

相關新聞

中產階級真的消失了？學者駁斥「謬誤」：有錢人跟窮人的財力都增加

一種根據收入統計資料常見的警訊是：美國中產階級的規模正在縮小，社會上很可能只剩下一小部分富人及大量的窮人。但中產階級到底發生了什麼事？ 最簡單的統計錯覺之一，就是把中產階級定義為某個固定的收入區間（例如年收入四萬到六萬美元），然後算出多年來那個區間內共有多少人。 如果選擇的區間位於收入統計分布的中間，只要收入分配的中點不變，那可能就是個有效的定義。 但是，誠如前述，儘管很多人竭盡所能想以統計資料顯示收入看似停滯不前，但實際上多年來美國人的收入一直在成長。 隨著這些年收入的統計分布向右移動（見下頁的圖），那個收入範圍（原本位於分布的中央）內的人數減少了。 換句話說，在一個收入水準不斷提高的國家，當「中產階級」的定義固定不變，中產階級的人數就會減少。

資誠攜手策進院剖析內容產業突圍關鍵！股權合作成解方

在全球影視內容產業面臨國際競爭、製作成本飆升的壓力下，產業整合與長期股權合作，正成為突圍新出路。新媒體暨影視音發展協會（...

不怕關稅戰！「疫情到現在沒有放過無薪假」成企業招募關鍵字

美國對等關稅陰影未除，當前勞動市場會受影響嗎？104人力銀行4月數據顯示，目前求職求才市場平均每位求職者可分到2個工作機...

川普明宣布對各國特殊關稅 卓揆：有做評估跟各種測算

時值台美關稅談判之際，新台幣突暴力升值，各界高度關注。立法院上午進行施政總質詢，國民黨立委魯明哲提到，美國總統川普說5月...

央行打房七波終於見效？四大指標看出「房市轉冷」 投資客退散區曝光

4月底，「房市轉冷」的指標傾巢而出！中央銀行4月24日先公布了3月消費者貸款與建築貸款餘額，可顯示「借款人尚未歸還銀行的貸款總額」的房貸餘額...

台幣升值概念股正夯 國泰投信：今年關注兩產業

隨著匯率議題升溫，新台幣強勢升值掀起市場熱議，更引發短期熱錢湧入，外資上周累計買超達523.64億元，5日再敲進244....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。