不怕關稅戰！「疫情到現在沒有放過無薪假」成企業招募關鍵字

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聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
美國開徵對等關稅，造成經濟前景未明，人力銀行表示，目前尚未看到勞動市場太大變化，且企業招募用「不裁員」吸才。本報資料照片
美國開徵對等關稅，造成經濟前景未明，人力銀行表示，目前尚未看到勞動市場太大變化，且企業招募用「不裁員」吸才。本報資料照片

美國對等關稅陰影未除，當前勞動市場會受影響嗎？104人力銀行4月數據顯示，目前求職求才市場平均每位求職者可分到2個工作機會，與去年同期相比相同，暫時沒有明顯影響。部分企業反而以「工作穩定」為訴求積極搶才，例如在職務描述中提到「不怕川普，訂單超旺」、「愛惜員工，從未裁員減薪」。104人力銀行提供職場工作者關稅風險檢測簡表，從公司營運與個人職務兩大面向協助評估轉職需求，提升個人職涯主動權。

細看各產業，104人力銀行數據顯示，與出口貿易較相關的產業如：電腦及消費性電子製造業工作機會月減1%、電子零組件業工作機會月減3%、一般製造業工作機會月減3%，出口導向產業工作機會持平略降；但內需產業如：餐飲業工作機會月增1%、教育服務業月增1%，內需產業工作機會持平略升，整體工作機會僅月減1%，在對等關稅談判最終結果尚未出爐前，仍維持既有人才招募量。

104人力銀行發布「2024年員工C.E.O.工作價值認知調查報告」，求職者工作價值首重工作有保障。企業為吸引人才，部分工作職缺也加入關鍵字積極搶才求曝光，消費性電子製造業招募作業/技術員職缺描述提到「不怕川普，訂單超旺」，也有製造提及「訂單穩定，疫情到現在都沒有放過無薪假」、「創立50年愛惜員工，從未裁員減薪」，吸引擔心工作可能會受到關稅衝擊的求職者。

104人力銀行指出，即使目前對等關稅尚未衝擊勞動力市場，面對僅僅90天豁免期持續倒數，建議職場工作者可透過上班族關稅風險檢測簡表，從公司營運面向評估包括：是否主要出口美國市場、公司產品在近期被美國課關稅、公司已通知可能進行人力調整或減班休息、公司2024年下半年營收呈現明顯下滑；從個人職務面向評估包括：技能單一(如某類製造)缺乏多元技能、職務非核心營收部門、過去幾年個人績效不佳、已有半年以上未主動更新履歷或參與職涯進修。若符合項目越多，建議可啟動「職涯B計畫」，主動觀察轉職機會，並透過更新履歷、投遞職缺，提前成為企業的潛在候選人，擁有更多談判籌碼，提升個人職涯的主動權。

人力銀行 關稅

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