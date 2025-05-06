勞動部113年訴願案1892件 加班費、非法僱用最多

勞動部今天公布113年訴願案件統計，去年新收案件共有1892件，其中以勞基法、就業服務法、勞工退休金條例為前3大類，主要訴願類型為加班費以及非法僱用外國人。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動法務司副司長蔡寶安說明113年訴願案件統計，去年新收訴願案件共計1892件，以勞動基準法477件、就業服務法281件及勞工退休金條例210件為前3大類。

蔡寶安指出，其中以違反勞動基準法第24條第1項加班費、就業服務法第57條第1款非法僱用外國人、勞工退休金條例第15條第2項雇主未依規定期限調整勞工月提繳工資等規定，為常見提起訴願的類型。

另外根據統計，去年辦結訴願案件數共計2008件，蔡寶安表示，其中訴願決定駁回、撤銷原處分及訴願人撤回等案件數共1699件、占辦結案件84.61%，而因提起訴願不符合訴願法規定程序要件，而訴願決定不受理的案件數共309件。

蔡寶安指出，這309件不受理案件當中，因提起訴願超過法定30日期限或未依期限補送訴願書計70件，占不受理案件22.65%，占近四分之一。

蔡寶安也提醒，千萬不要延誤提起訴願的法定30日期限，30日的期限計算，不是民眾郵寄訴願書的日期，而是以原行政處分機關或受理訴願機關收到訴願書日期為準。

蔡寶安說，為避免發生提起訴願逾期的情況，民眾如果預計自己可能會超過法定30日的期限，就可以先利用勞動部勞工行政救濟案件資訊整合平台來聲明訴願，以保障自身權益。