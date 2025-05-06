川普明宣布對各國特殊關稅 卓揆：有做評估跟各種測算

時值台美關稅談判之際，新台幣突暴力升值，各界高度關注。立法院上午進行施政總質詢，國民黨立委魯明哲提到，美國總統川普說5月7日會宣布特殊關稅，這對台灣IT產業、晶片是第三把刀，行政院是否有掌握？行政院長卓榮泰回應，已經有做評估跟各種測算。

魯明哲質詢時表示，美國關稅問題，行政院副院長鄭麗君處理中，鄭帶隊去，大家期待蠻深，盼執政團隊為台灣爭取最大利益，讓產業能夠活下去。出口產業第一把刀還沒卸下來，就看談判結果。假設90天後有好結果，讓出口產業能在世界生存，但這幾天受到匯率波動影響，假設業者這幾個月要交貨，就遇到非常麻煩的問題，第一把刀還沒有拔出來，第二把刀就插進去。

魯明哲提到，美國總統川普說，5月7日也就是明天，會宣布特殊關稅，無異於對台灣IT產業、晶片的第三把刀，行政院是否有掌握？幅度大約是多少？卓榮泰回應，鄭麗君和經貿辦楊珍妮非常辛苦完成跟美國正式面對面的磋商，他們帶回來的消息，足以讓行政院覺得，往下一步走是一個好的開始。

卓榮泰表示，明天是美國廣對世界所有其他國家，希望大家提出一個對232條款的公眾說明書，再來做討論，而不是一個具體的談判時間點，我方也備妥意見書，會依照備妥的方案中，針ICT、半導體產業，保障我國產業的安定穩定跟繼續的高科技領導，政府會往這個方向，去爭取國家最大的利益。

對於魯明哲追問是否有預測，卓榮泰坦言，有做評估跟各種測算。

魯明哲提醒，要慎重注意，尤其出口產業、IT這部分，如果第三把刀就在5月上旬再插進來的時候，會遇到非常多的問題必須解決。

此外，魯明哲質疑，美國車的進口，未來肯定會變成非關稅的貿易障礙，是否把相關作法交給談判代表，提供鄭麗君等人相關的處理機制？交通部長陳世凱表示，行政院開過數次會議，包括他和交通部次長在內，相關單位都跟行政院開過數次會議，該提供的資訊都有提供。