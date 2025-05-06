富邦投信：股債五五比配置 看好台美歐日投資機會

中美關稅戰持續延燒，全球金融市場不確定性陡增，富邦投信日前邀請中經院副院長王健全在《投資最前線》直播節目中，與富邦投信投資策略師徐翊達深入剖析美國戰略邏輯，並點評台灣經濟所受衝擊與潛在機會。川普政府將關稅作為「財政解方兼戰略武器」的雙重操作，恐使國際經貿秩序進入「叢林法則」新常態，也將是持續擾動市場的主要因子。

王健全直指，川普關稅政策實為「目標與手段的混合體」。數據顯示，美國年度進口總額約3.3兆美元，若課徵10%關稅可增加3,300億美元收入，此舉直接對準聯邦政府年增5,000億美元的利息支出壓力。更深層戰略意圖在於，透過關稅戰創造稅基擴容空間，為2025年個人與企業所得稅減稅方案鋪路。

王健全分析，川普團隊正透過「分級考卷」戰術，要求各國在投資落地、非關稅壁壘、農工產品採購等項目「答題換豁免」。台灣目前評估達60分基準線，若能在半導體供應鏈重組與軍購加碼等項目再突破，有望爭取10-20%優惠關稅。

徐翊達指出，資本市場不怕利多，不怕利空，就怕不確定性，不確定就是最大的利空。隨著關稅戰進入深水區，金融市場波動加劇。日前罕見的「美元、美債、美股三跌」局面，反映市場對美元資產信心動搖。

王健全示警，聯準會維持高利率已引發三重社會壓力：華爾街承受股債雙跌、中產階級受房貸利率6~7%壓迫、低收入族群面臨輸入性通膨，此將迫使川普調整戰略節奏。

「貨幣正常化將成下個戰場。」王健全指出，日圓近期走勢顯示美國正施壓亞洲貨幣升值。值得關注的是，日圓憑藉國際化程度與半導體復甦題材，成為相對安全的避險選項。

傳統產業面臨「未蒙其利，同受其害」困境。只有夕陽的公司，沒有夕陽的產業！王健全建議，傳產應聚焦「AI賦能」與「ESG轉型」雙軸線，例如CNC工具機導入AI檢測系統後，良率提升12%；石化業者開發半導體級化學品，毛利率突破35%。

對於投資建議，宜納入「新剛性需求」概念，鎖定5G通訊、綠電基建、智慧醫療等領域，相關個股本益比已低於大盤15%。

面對「關稅戰金融化、金融戰政治化」趨勢，王健全提出防禦型策略：股債比調整至4:6，增持日圓計價資產至15%，黃金部位維持5%作為地緣避險。值得注意的是，跨國企業已啟動「台灣風險溢價」評估，要求供應商提交能源應變方案，此將加速台商海外產能布局。

徐翊達則是提到，這場被喻為「21世紀經濟諾曼第登陸」的關稅戰，正重塑全球產業版圖。台灣能否在「財政關稅化、貿易金融化」的亂局中，將半導體優勢轉化為戰略籌碼，將決定未來十年的經濟命運。

在資產配置上，建議股債五五比配置，看好台、美、歐、日投資機會。台灣受惠AI需求成長，工業穩健增長，內需回溫扶植消費翻正；美股大型科技公司的估值與過去十年相比已降至中性水準；歐洲基本面則有望支持投資市場，加上從4月ECB的政策態度保持高度靈活性，投資人提升對ECB降息揣測OIS市場訂價6月ECB將再次降息一碼，年底前尚有2-3碼空間，有利於歐洲金融市場中長期表現；日本與美國超前的關稅談判進展使外資持續看好日股短期內的反彈走勢，加上日本企業商社的韌性，整體前景不看淡。