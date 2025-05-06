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楊金龍發現異常卻沒救市？卓揆：若不法營運立刻處理

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影

新台幣暴力升值引起輿論熱議，立法院上午進行施政總質詢，國民黨立委魯明哲質疑，近期若有外資熱錢進來的，有掠奪式、禿鷹式資金，央行總裁楊金龍自承有發現異常，卻沒有救市，是否妥當。行政院長卓榮泰強調，若有任何不法營運狀況一旦發生，絕對會立刻有效的處理。

對於昨天央行的記者會，卓榮泰表示，楊金龍對整個國家財政、貨幣匯率上相當專業，楊所提出的書面說明他非常清楚。至於現場的反應，可能提問過程當中，楊第一時間沒有完全掌握到，但是他認為從內容來看，足夠用專業來做評估。

魯明哲說，台灣對美國的美金匯率史詩級飆升，對於個人的理財甚至觀光，有部分民眾是正面看待。國家以出口為導向，出口是國家競爭力的一部分，必須審慎面對問題。出口產業、IT產業甚至壽險，大部分美金避險的邏輯，會變成另外一種史詩級，行政院必須做好準備。

卓榮泰表示，行政院從上禮拜就密切注意，往前推，整個關稅談判的過程當中，雖然都沒有觸及到匯率問題，但執政團隊一直在關心整個世界匯率的變化，也希望變化能夠迅速穩定下來。穩定下來最重要的，當然是央行長期就穩定貨幣的政策，以及央行所了解的狀況。很重要的是，希望產業界跟國人還是要深具信心，台灣的基本體質還是狀況很好。

魯明哲提及，最近他接到很多產業界的電話，也跟一些與出口為導向的產業聯絡，大家非常憂心。匯率升升降降是因為以市場機制為主，大家不意外，可是政府花了2年的時間調整產業，匯率走勢相對穩定，可以做生意獲得相對出口的利潤，新台幣匯率大約32、33元左右，但這幾天尤其5月3日、5月5日這兩天漲價近2美元，這麼短時間讓人沒有辦法應變。

魯明哲質疑，楊金龍說新台幣升值異常到此為止，是跟外資的禿鷹講嗎？楊金龍說發現有異常，但這過去兩三天居然沒有去救市。如果外資熱錢進來的，有掠奪式、禿鷹式資金，楊金龍有發現異常，卻沒有救市，雖然不見得是要干預，但就產業、民眾的角度，沒有救市好嗎？

卓榮泰回應，因為政府長期以來沒有採取干預政策，台灣一直沒有被列為操縱匯率的國家，是一般的觀察名單的而已，就因為延續這樣的慣例，所以央行自然在比較合於規定的情況下，對匯市採取穩定措施。

卓榮泰指出，這兩天難免發現，有一些外資進出的時間、數量、次數都有一些值得觀察的時候，台灣不是操縱匯率的國家，但是也絕不允許禿鷹來破壞、影響、操縱台灣的匯市，如果有任何不法營運狀況一旦發生，絕對要立刻有效的處理。

魯明哲提醒，應該要更積極的作為，因為出口產業、甚至很多做避險的產業，真的受影響非常大，新台幣史詩級升值，是過去3、40年以來最高的比例，肯定是有異常，但這個影響會不會變成是相關的一些名單，這部分央行要注意，行政院也要注意。

台幣匯率 央行 新台幣

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