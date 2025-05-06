瑞銀：美元將再次走軟 黃金仍受到支撐

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，美元將再次走軟，而黃金仍受到支撐。

CIO認為美元近期出現超賣，並預計短期內會有一段時間的盤整。美國聯準會主席鮑爾不太可能被迫下台，美聯準會在其他央行正在放鬆政策的同時，對降息持謹慎態度。雖然 JOLTS 調查的3月美國就業資料顯示月度職位空缺數量是自2021年1月以來最低，但裁員人數下降表明，勞動力市場總體上具韌性，最多只是緩步走疲。這應會遏制避險情緒，並有助於支撐美元。然而，從中期來看，美元疲軟的趨勢可能再現。與此同時，金價應會受到「避險」需求和結構性買盤的良好支撐。

美國經濟放緩速度可能快於其他國家，而巨大的財政赤字將日益成為焦點。 雖然活動資料尚未顯示特朗普關稅決策的影響，但情緒指標開始反映未來產出下滑，這表明負面情緒正在籠罩美國經濟。在基準情景下，預計2025年美國經濟增長將達到1.5%，低於今年稍早預測的超過2%。預計歐元區今年的增長率為0.7%（比2025 年初低約0.2 個百分點）。另外，截至2024年 12 月，美國債務與GDP的比率為123%，美國利息成本上升可能在中長期內不利於美元。

美聯準會應會在今年稍晚恢復降息。 為平衡對增長的擔憂和通脹捲土重來的風險，美國央行的政策調整空間在短期內似乎較為有限。鮑爾強調，致力於確保因關稅上調而導致的一次性價格上漲不會引發可能持續推升通脹的第二輪效應。然而，隨著價格壓力緩解和勞動力市場走疲，美聯準會將能夠在今年下半年恢復寬鬆政策，下調利率75-100個基點以支持增長。利率走低將支撐金價，因為持有黃金的機會成本下降。

對黃金的結構性需求正在上升。 在避險需求勁升之後，潛在貿易協定的消息面不斷改善，這可能會限制黃金的潛在上行空間，但也見到黃金配置出現更多結構性轉變的跡象。例如，北京允許保險基金投資于黃金，而全球央行正在系統性地提高黃金在總儲備中的份額。預測各國央行將在2025年買入約1,000公噸的黃金（此前過去三年的購買量一直保持在這一水準附近），並將對2025年交易所交易基金 （ETF） 淨購買量的預測從300公噸上調至450公噸。由於持續的關稅和地緣政治不確定性，黃金繼續受到良好支撐，應會朝著3,500 美元/盎司的基準情景目標上升。

CIO傾向於短期內逢高減持美元，並加倉日元、歐元、英鎊和澳元等貨幣。也偏好賣出美元的上行風險，以增強收益。然而，黃金仍然是一種有效的投資組合多元化和對沖工具，建議在平衡型和多元化投資組合中配置約5%的黃金。