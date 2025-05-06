資誠攜手策進院剖析內容產業突圍關鍵！股權合作成解方

在全球影視內容產業面臨國際競爭、製作成本飆升的壓力下，產業整合與長期股權合作，正成為突圍新出路。新媒體暨影視音發展協會（NMEA）聯手文化內容策進院、台灣產業控股協會與資誠聯合會計師事務所，4月30日舉辦「內容產業競與合的策略思維」論壇，聚焦「股權合作」與「產業整合」，盼為台灣內容產業打開新局。

資誠副執行長游明德指出，OTT平台與國際市場崛起，觀眾早已跳脫本地框架，台灣內容產業卻苦於市場規模太小、成本高、缺乏長期資金支持。許多製作案以「專案公司」模式運作，難以形成持續經營的能量，也無法有效分散風險。他強調，產業若要走向國際，必須從根本強化財務體質與營運模式。

對於如何取得長期資金，資誠副總王敏惠表示，財務投資人重視三項指標：獲利、穩定與成長。內容產業應建立多元商業模式、儲備國際人才，並提升財務透明度，以強化投資人信心。她建議不能只靠有機成長，而應積極考慮股權合作，尋找規模化突破口。

論壇也引用兩個他山之石案例：廣告產業的火星控股，與美妝服飾領域的唯品風尚。前者由資深業者領軍，整合多元行銷業務並邁向上市；後者則靠私募基金推動，結合各路品牌與創業者，加速整合效率並擴大市占。兩者都展現產業整合可行性與效益。

文化內容策進院董事長蔡嘉駿認為，內容產業整合需「有力推動者」引領，建議由國發基金牽頭，再結合民間企業成立控股平台，並納入治理與整合機制。他也透露，政府曾與電信與科技龍頭洽談共組內容基金，未來有望扮演關鍵角色。

台灣產業控股協會理事長黃偉祥則提出「前端分、後端合」的控股策略，強調透過共治機制讓各公司保有品牌與營運自主，卻能在後勤整合與營運規模上達到效益。他強調，控股的核心在於「信任」，若能以共同願景為目標，自然能形成穩健平台。

律師鍾元珧補充指出，內容產業多為創意型業務，須保留其獨特性，但對於標準化高的部分，可率先整合，共享資源、提升效率，是實現長期合作的可行方式。