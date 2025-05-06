助企業掌握國際碳足跡標準 商研院開辦主導查證員課程

為協助產業掌握最新國際碳足跡標準，商研院數位創新學院攜手TÜV NORD Taiwan，合作開辦「ISO 14067產品碳足跡主導查證員課程」。完成課程並通過主導查證員測驗者，將由TÜV NORD Taiwan頒發國際培訓證書，為個人職涯發展與企業碳管理實務增添國際專業認證，即日起開放報名。

商研院表示，隨著全球氣候變遷加劇，企業在追求永續發展的同時，亦面臨日益嚴格的環保政策與減碳壓力。根據溫室氣體排放研究，能源產出與製造活動的碳排放合計已占全球總排放的九成以上，產品與服務在生命周期中所產生的碳足跡，更成為企業進行碳盤查與減量策略的關鍵依據。

商研院指出，「ISO 14067產品碳足跡主導查證員課程」聚焦於ISO 14067標準（產品碳足跡－溫室氣體量化的要求與指南），引導學員全面理解產品生命周期中各階段的碳排放計算邏輯，涵蓋原料取得、製造加工、運輸配銷、使用階段，至最終處置或回收，建構系統化管理與查證流程。

商研院還提到，本課程特別適合永續發展部門、環安衛主管、產品開發與製程設計人員、顧問業者，以及有志投入碳足跡管理的專業人士參與，全面強化企業面對淨零碳排與供應鏈減碳挑戰的競爭力。課程將於6月23日至25日（周一至周三）白天舉行，5月23日前報名可享早鳥優惠。詳細課程資訊請參考課程網址（https://reurl.cc/OY60n3）或洽詢課程培育組傅小姐，電話：(02) 7707-4975。