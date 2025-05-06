寶晶能源AI加持 啟動水面型案場智慧巡檢

隨著AI技術加速推動全球產業轉型升級，台灣在半導體與AI應用領域展現強勁實力。由Discovery頻道攜手外交部推出的《台灣無比精采：AI科技島》全新節目，深入剖析半導體多個前瞻應用場域，其中由寶晶能源與所羅門推動的再生能源智慧巡檢，也成為節目亮點之一。

寶晶能源長期深耕再生能源開發與創新，在屏東縣林邊鄉活化嚴重地層下陷區的長期休耕農地，打造結合全台最多地主的水面型浮動式太陽能案場，占地廣達34座美式足球場，漂浮於滯洪池之上，不僅提高不適宜耕作土地利用效率，更為減緩氣候變遷貢獻綠色動能。然而，案場面臨大量水鳥棲息、排泄造成的熱斑問題，過去仰賴人工巡檢，成本高、效率低。

為此，寶晶能源旗下寶威科技與所羅門展開密切討論，攜手整合3D機器視覺與AI技術，結合無人機推動智慧巡檢方案落地應用。無人機快速拍攝案場現況後，AI能即時辨識太陽能板上的髒污、異常與熱斑，並自動標註清潔區域，顯著提升維運效率。生成式AI能透過極少量樣本模擬各種污損情境，大幅加速模型訓練，提升判斷精度。

此智慧巡檢系統不僅降低人力成本，更提升維修即時性與電廠整體發電效能。寶晶能源將持續布局AI實踐於能源管理、儲能調度等層面，逐步在合適的案場中導入無人機、自動化設備與機器人應用，全面邁向智慧化綠能時代，實現結合「創能、創生、創新」的永續企業願景。

《台灣無比精采：AI科技島》將以半導體產業為主軸，深入剖析台灣如何運用AI技術，積極回應全球能源轉型、醫療量能不足等重大挑戰，同時也展現台灣如何以創新教育與完整產業鏈，吸引世界各地年輕人投身半導體產業。節目將於5月9日（周五）晚間10時於Discovery頻道台灣首播，並於5月19日起陸續於亞洲各地播出。