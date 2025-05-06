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台業者出席選擇美國投資高峰會 會晤麻州官員

中央社／ 紐約5日專電

赴美出席2025「選擇美國投資高峰會」的台灣業者今天到訪波士頓，訪團成員會晤麻薩諸塞州商務官員，並將到訪麻省理工學院等科技機構，強化兩地高科技團隊的連結。

準備出席選擇美國投資高峰會（SelectUSA）的人工智慧及量子分團台灣廠商今天到訪駐波士頓辦事處。

處長廖朝宏表示，在全球供應鏈重組關鍵時刻，來自科技、金融及研發領域代表團到訪別具意義，不僅為台灣企業在美國拓展商機及擴大交流，更為台美緊密科技經濟夥伴關係添注新動能。

訪團同日到訪麻州商務廳，州長特別顧問郝伊平（Yvonne Hao）讚許台灣科技實力堅強，為麻州最佳夥伴。

廖朝宏感謝商務廳國際貿易處處長拉瑪普里亞（Jeevan Ramapriya）對推動關鍵科技領域合作的支持，期許台灣與麻州團隊共同為台美深厚夥伴關係注入新動能。

「投資美國峰會」分團訪問麻州期間，還將拜會麻省理工學院、東北大學、麻州州立大學等研究機構，考察人工智慧、量子研究應用及產學合作情形，發掘潛在商機。

選擇美國投資高峰會（SelectUSA InvestmentSummit）將於11至14日在華盛頓附近馬里蘭州的國家港灣（National Harbor）登場，以科技業為主的台灣團隊今年仍是活動亮點。

台美 團隊 美國

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