傳郭智輝圖利廠商、外界疑不適任 卓揆：此時內閣還是要團結

傳內閣改組消息，經濟部長郭智輝又遭周刊爆料頻繁邀公務對象赴崇越集團旗下餐廳用餐開會，遭質疑圖利廠商，對此，行政院長卓榮泰6日表示，此時，內閣團隊大家還是精誠團結。且郭智輝他已經對外說明了，說明他整個過程跟經費的使用，如果有疑義，會請郭智輝再度說明。

根據周刊報導指出，郭智輝在上任後，曾多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他曾創辦的崇越集團旗下餐廳進行會議或聚餐活動，此舉遭外界質疑郭智輝是否還適任。

對此，卓榮泰6日說明，所有的部會在過去一個月以來，面對國際關稅貿易情勢的轉變，大家都盡心盡力，「那麼現在也讓我們能夠集中所有的力量來向立法院爭取特別條例跟未來的特別預算，在這個時候，內閣團隊大家還是精誠團結。對於媒體報導的事情，郭智輝他已經對外說明了，說明他整個過程跟經費的使用，如果有疑義，我們請郭智輝再度地說明，謝謝」。

對此，經濟部於5日晚間作出回應，表示經查相關餐敘的費用皆由郭智輝個人負擔，並未動用公務預算或公家資源，且有完整憑證佐證支出紀錄。經濟部強調，該些活動並無動用任何經濟部預算，與部務運作無涉。