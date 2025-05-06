快訊

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

傳郭智輝圖利廠商、外界疑不適任 卓揆：此時內閣還是要團結

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

內閣改組消息，經濟部長郭智輝又遭周刊爆料頻繁邀公務對象赴崇越集團旗下餐廳用餐開會，遭質疑圖利廠商，對此，行政院長卓榮泰6日表示，此時，內閣團隊大家還是精誠團結。且郭智輝他已經對外說明了，說明他整個過程跟經費的使用，如果有疑義，會請郭智輝再度說明。

根據周刊報導指出，郭智輝在上任後，曾多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他曾創辦的崇越集團旗下餐廳進行會議或聚餐活動，此舉遭外界質疑郭智輝是否還適任。

對此，卓榮泰6日說明，所有的部會在過去一個月以來，面對國際關稅貿易情勢的轉變，大家都盡心盡力，「那麼現在也讓我們能夠集中所有的力量來向立法院爭取特別條例跟未來的特別預算，在這個時候，內閣團隊大家還是精誠團結。對於媒體報導的事情，郭智輝他已經對外說明了，說明他整個過程跟經費的使用，如果有疑義，我們請郭智輝再度地說明，謝謝」。

對此，經濟部於5日晚間作出回應，表示經查相關餐敘的費用皆由郭智輝個人負擔，並未動用公務預算或公家資源，且有完整憑證佐證支出紀錄。經濟部強調，該些活動並無動用任何經濟部預算，與部務運作無涉。

內閣 精誠 經濟部

延伸閱讀

郭智輝疑涉圖利？卓榮泰：若有疑義請部長再說明

郭智輝疑涉圖利 卓榮泰喊內閣團結：若有疑義 請部長再說明

花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：郭智輝個人負擔

修正政院特別條例版本 民眾黨提替代版

相關新聞

145%關稅若打台會怎樣？台商如何去對的地點…最懂電動車的男人：「這3地」商機很大

美國總統川普關稅壓境，台灣企業面臨「第二次供應鏈出走」挑戰。

世界數位媒體大賽 聯合報系AI應用獲全球金獎

世界新聞媒體協會（WAN-IFRA）主辦的2025世界數位媒體大賽5日於波蘭克拉科夫年會上揭曉；聯合報系榮獲「最佳AI營...

遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源

週刊報導經濟部設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆經濟部長郭智輝圖利崇越。經濟部部長室表示，餐敘活動餐費均由郭智輝本人自行負擔，並強...

傳郭智輝圖利廠商、外界疑不適任 卓揆：此時內閣還是要團結

傳內閣改組消息，經濟部長郭智輝又遭周刊爆料頻繁邀公務對象赴崇越集團旗下餐廳用餐開會，遭質疑圖利廠商，對此，行政院長卓榮泰...

美將公布半導體關稅細節 卓揆：將提出意見書有效磋商

美國預計將公布半導體關稅，對此，行政院長卓榮泰6日表示，我方將會依照保護半導體產業「（美國貿易擴張法第）232條款」若干...

對等關稅降躁 三大債市淨流入

受惠貿易戰出現緩和跡象，債市全數上揚，資金流向也出現明顯調整。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計截至今年4月30日止，投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。