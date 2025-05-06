快訊

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源

中央社／ 台北6日電
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

週刊報導經濟部設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆經濟部長郭智輝圖利崇越。經濟部部長室表示，餐敘活動餐費均由郭智輝本人自行負擔，並強調郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

鏡週刊今天報導，接獲爆料指郭智輝頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐、開會，甚至形容該餐廳為「郭部長家開的私廚」，近日更直擊，郭以經濟部名義邀宴美國在台協會（AIT）代表，地點同樣選在該餐廳，整場花費含伴手禮估逾新台幣22萬元，3天內又二度直擊郭再度前往該餐廳用餐。

經濟部部長室回應，該等餐敘活動的餐費均由郭智輝本人自行負擔，未動用任何公務預算及資源，相關費用支出亦有具體憑證可資佐證。郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務之區隔，持一貫謹慎自律態度，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

經濟部部長室補充，該餐廳是崇越集團安永公司經營，郭智輝本人及家人均未曾在該公司任職管理，使用餐廳接待，是基於交通便利及私人空間考量，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

經濟部 美國在台協會 行政中立

延伸閱讀

郭智輝疑涉圖利 卓榮泰喊內閣團結：若有疑義 請部長再說明

花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：郭智輝個人負擔

修正政院特別條例版本 民眾黨提替代版

傳迎戰罷免520後轉型戰鬥內閣 黃國昌：不需要鬥雞政府

相關新聞

145%關稅若打台會怎樣？台商如何去對的地點…最懂電動車的男人：「這3地」商機很大

美國總統川普關稅壓境，台灣企業面臨「第二次供應鏈出走」挑戰。

世界數位媒體大賽 聯合報系AI應用獲全球金獎

世界新聞媒體協會（WAN-IFRA）主辦的2025世界數位媒體大賽5日於波蘭克拉科夫年會上揭曉；聯合報系榮獲「最佳AI營...

遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源

週刊報導經濟部設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆經濟部長郭智輝圖利崇越。經濟部部長室表示，餐敘活動餐費均由郭智輝本人自行負擔，並強...

傳郭智輝圖利廠商、外界疑不適任 卓揆：此時內閣還是要團結

傳內閣改組消息，經濟部長郭智輝又遭周刊爆料頻繁邀公務對象赴崇越集團旗下餐廳用餐開會，遭質疑圖利廠商，對此，行政院長卓榮泰...

美將公布半導體關稅細節 卓揆：將提出意見書有效磋商

美國預計將公布半導體關稅，對此，行政院長卓榮泰6日表示，我方將會依照保護半導體產業「（美國貿易擴張法第）232條款」若干...

對等關稅降躁 三大債市淨流入

受惠貿易戰出現緩和跡象，債市全數上揚，資金流向也出現明顯調整。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計截至今年4月30日止，投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。