遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源

週刊報導經濟部設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆經濟部長郭智輝圖利崇越。經濟部部長室表示，餐敘活動餐費均由郭智輝本人自行負擔，並強調郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

鏡週刊今天報導，接獲爆料指郭智輝頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐、開會，甚至形容該餐廳為「郭部長家開的私廚」，近日更直擊，郭以經濟部名義邀宴美國在台協會（AIT）代表，地點同樣選在該餐廳，整場花費含伴手禮估逾新台幣22萬元，3天內又二度直擊郭再度前往該餐廳用餐。

經濟部部長室回應，該等餐敘活動的餐費均由郭智輝本人自行負擔，未動用任何公務預算及資源，相關費用支出亦有具體憑證可資佐證。郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務之區隔，持一貫謹慎自律態度，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

經濟部部長室補充，該餐廳是崇越集團安永公司經營，郭智輝本人及家人均未曾在該公司任職管理，使用餐廳接待，是基於交通便利及私人空間考量，並未支用公務預算或涉及資源濫用。