美將公布半導體關稅細節 卓揆：將提出意見書有效磋商

美國預計將公布半導體關稅，對此，行政院長卓榮泰6日表示，我方將會依照保護半導體產業「（美國貿易擴張法第）232條款」若干雙邊磋商的必要條件，提出我方的意見書，期待在下一個階段的接觸中，能夠進行有效的磋商。

卓榮泰6日赴立院施政報告及備詢時，接受媒體採訪時被問及有關美國即將公布半導體關稅細節，對此，卓榮泰表示，這只是美方要求所有的國家或是相關國家提出一件公眾意見書的時間，並不是實質進入到討論談判的下一個階段，我方也會依照保護半導體產業「（美國貿易擴張法第）232條款」中的若干雙邊磋商必要條件，提出我方的意見書，期待在下一個階段的接觸中，能夠進行有效的磋商。

至於有關匯率問題，卓榮泰說，在上周實質面對面的談判當中，進行的過程相當的融洽，也為後來奠定了好的基礎。但是我再一次跟國人說明，這次的討論跟談判，內容從未涉及相關所謂的匯率問題，也沒有任何直接地談判匯率問題，這必須向國人說明的。

對於談判的其他細節內容，卓榮泰說，基於談判的慣例跟雙方的默契，會持續地從我方備好的談判所有的方案當中，依照總統所指示的維護「國家的最高利益」、「維護產業的權益」，以及讓我國能夠在這個韌性當中得到更多的強化，必須從這幾個方向來著手。

同時，卓榮泰也強調，台灣長久以來匯率是穩定的國家，跟其他國家相較一下，台灣的匯率是穩定的。中華民國台灣也從來不是操縱匯率的國家，所以央行是持續用合法，而且常態的態度，在觀察匯率的變化。台灣不是操縱匯率的國家，也斷然地不容許禿鷹來影響、破壞、操縱台灣的匯率，有任何發現不法，已經請央行以及所有的金融單位，「我們嚴查、嚴防」。希望基於市場的環境跟機制，讓匯率能夠迅速地趨於穩定。

卓榮泰說，所以這個時候，對產業的支持更形同重要，希望能夠用產業的支持，讓產業安心，那央行也會在關心的情形之下，會跟所有的產業、跟銀行機構進行相關的一些討論，希望大家在這個時候，能夠支持5日賴總統所發布的5點聲明，共同有高度的信心，「對台灣過去經濟的成長，以及未來我們在高科技產業持續的發展，具備高度的信心，讓我們能夠迅速地在這次匯率的變化當中，取得有利的地位。我們一定要穩下心來，謝謝」。