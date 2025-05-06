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全球銅產量成長有限、大陸銅持續去庫存 但銅價長期表現不看淡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據國際銅業研究組織（ICSG）的最新預測，預計2025年全球對於關鍵金屬「銅」的需求成長率為2.4%，預計到2026年，銅使用量成長將放緩至1.8%。不過，ICSG也預計，銅精礦供應將繼續拖累精煉金屬的產量，全球銅產量成長預計將從2024年的3.7%放緩至今年的2.9%，到2026年再放緩至1.5%。

此外，智利國營銅業公司Codelco公布今年4月銅產量較去年同期增長22%，預計產量為10.5萬噸；由於美國和中國大陸對銅礦的強勁需求。該公司董事長表示，儘管獲取關鍵礦產的地緣政治局勢緊張，但市場對銅礦的需求仍然相當強勁。

另外，國際能源總署IEA負責人警告表示，關鍵礦產生產集中在少數幾個地理區域對世界能源安全構成威脅，尤其是在清潔能源轉型持續推進的情況下。該位負責人還表示，近年來清潔能源技術的強勁擴張雖然引人注目，但也帶來一個新問題：對原材料的迫切需求。

街口投信表示，根據數據顯示，上海期貨交易所監測的銅庫存為11.7萬噸，單周減少5.5萬噸，創下2003年以來最大降幅。大陸銅庫存出現創紀錄的周降幅，顯示儘管對不斷升級的貿易戰的擔憂加劇，但中國大陸這個最大消費國的需求仍保持相當強勁。

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