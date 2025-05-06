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OPEC增產、壓抑油價短期表現 留意技術面跌深反彈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社的報導，石油輸出國組織OPEC表示，該組織已同意連續第二個月加速增產，預計6月份石油產量將增加每日41.1萬桶；投資銀行高盛表示，全球經濟放緩或OPEC+自願減產每日220萬桶的舉措完全逆轉，而這可能導致布蘭特原油價格在2026年跌至40美元左右，在極端情況下，甚至可能會跌破40美元。

美國總統唐川普公開表示，所有購買伊朗石油或石化產品的行為都必須立刻停止，否則任何從伊朗購買石油或石化產品的國家或個人都將立即受到二級制裁。分析師表示，要真正打擊伊朗石油出口，美國必須針對協助購買伊朗石油的中國大陸銀行等實體實施二級制裁，而且中國大陸才是伊朗原油的最大買家；另外，由於預期油價將長期處於低位，俄羅斯財政部將能源收入預測下調了24%，並將2025年預算赤字預估從原先的0.5%上調至1.7%。

街口投信表示，值得留意的是，根據彭博社發布的一項新調查顯示，今年4月份OPEC的原油產量非但沒有按計劃提高，反而下降了每日20萬桶；而產量下降的主因是由於美國再次對委內瑞拉實施制裁，導致雪佛龍和其他生產商正在逐步減少產量。雖然OPEC+最近承諾將透過減產在今年6月抵銷每日457萬桶的過剩產量。

伊朗 石油

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