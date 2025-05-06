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對等關稅降躁 三大債市淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)

受惠貿易戰出現緩和跡象，債市全數上揚，資金流向也出現明顯調整。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計截至今年4月30日止，投資級債市場轉為淨流入3.4億美元，非投資等級債亦轉為淨流入35.6億美元，新興市場債淨流入金額增溫至8.3億美元。

安聯投信表示，最新民調顯示，越來越多的選民不滿川普的經濟政策，亦有跡象顯示川普政府正在採取措施緩和貿易緊張局勢，使債市全面上漲，幾乎收復了本月以來的失土。其中，投資級債連三周上漲，資金轉為淨流入。全球非投資級債券市場在歷經震盪後，以近乎持平結束四月。

安聯投信表示，隨著近期股債波動收斂，新興貨幣走強，債券資金明顯回籠，其中，現階段由於關稅暫且虛驚一場，非投資等級債受到美股走揚提振，資金流向回復流入、且動能明顯增溫。美國2日公布的4月非農就業統計超出市場預期，投資人情緒轉趨樂觀，帶動美國公債殖利率出現明顯漲幅。

安聯投信表示，市場持續聚焦接下來聯準會利率政策步調。美國以外的區域都還有政策空間，例如歐洲與英國還有降息空間、中國大陸仍有政策支持；歐洲受到寬鬆貨幣政策、財政政策、國防支出計畫與轉佳的企業財報支持。日銀持續邁向貨幣正常。展望後市，短期美國川普政府政策仍將影響金融市場，整體波動預估仍較大，重點關注關稅、通膨、消費信心。

安聯投信表示，2025年債市受聯準會偏鷹，降息預期降低、經濟數據強韌與市場擔憂關稅造成的潛在通膨等，後續等待川普推出新政策、觀察各央行政策變化與第4季公司財報。策略上，考量在一系列可能為企業帶來不確定性的行政命令與關稅政策下，引發市場擔憂經濟成長動能是否放緩，策略上建議多元分散配置策略，以渡過波動。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期美國政治與貨幣政策訊號的轉變，緩解部分市場對經濟硬著陸的憂慮，同時貿易政策談判展現彈性，也有助於支持市場情緒。但考量全球經濟仍處於溫和成長但多變的環境，仍建議關注企業獲利與消費動能。

川普 美國公債

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