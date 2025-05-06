【專家之眼】為什麼該廢除最低工資？我無事而民自富

大部分先進國家都定有最低時薪以及最低月薪。歐洲統計報告顯示，除了丹麥、奧地利、芬蘭、瑞典和義大利等五國還沒實施法定最低工資，其他22個歐盟國家都實施了。問題是，最低工資是一個好制度嗎？是在幫助勞工嗎？適得其反。請讀者耐心看看我的理解。

首先，最低工資在無形中，扼殺了大量的就業機會。當設定最低工資的時候，例如3萬元，當有些工作價值不到3萬，這時，資方當然不願意僱人，因為划不來。如果這一門檻能拿掉，例如雇主願意用2.6萬請人，勞方也覺得，就這個工作內容，2.6萬是可接受的，這時候，就增加了一個就業機會。這時，不只資方願意請人，勞方找到工作，政府還可能增加稅收，還能減少貧窮，幫助一個家庭。

為什麼最低工資會扼殺「大量」的就業機會？這並沒有誇張。有誰知道，台灣有多少人領最低基本工資？不可置信。根據勞動部的說法，自114年起，「這次最低工資調升，合計220.38萬名本國月薪及時薪勞工受惠」（附註：113年11月底工業及服務業受僱員工人數為850.2萬人，換言之，每4人就有1人領最低工資）。有多少人受惠不就說明有多少人領最低工資。如果領最低工資的人，都能有200多萬，那麼，潛藏著多少就業機會可以以低於基本工資的待遇而被發現，可能只有幾個人嗎？不可能。

其次，最低工資的做法，有損國家競爭力。法定最低工資，所涉及的，不單僅僅是勞工的個人工作報酬，更涉及國家的整體競爭力。這是一個地球村，資本在全球各地流竄，它要找一個最有利的地方投資。一旦設定最低工資，相較於不設定最低工資，那就是傷害了國家競爭力。為什麼美商、歐商、日商要在印度、東南亞設廠而不在自己的國家？其中一個關鍵原因就是當地的用人成本太高。就以韓國和台灣來比較，2025年，韓國的最低月薪來到2,096,270韓圜（約 台幣4.6萬元），台灣是2.859萬元，如果你是老闆，你會選哪一個國家設廠？這不是不言而喻的嗎？

第三、實質購買力下降。根據最低工資法第10條，最低工資審議會每年召開，那就意味著每一年都可能調漲最低工資。自105年至今，已連續9年調漲最低工資。但每年調漲不是好事，尤其是對領基本工資的那些人來說，原因是調漲基本工資等於直接觸發通貨膨脹，表面上，薪水增加了，實質購買力卻下降了。

第四、迫使資方選擇更多的非典型就業人力，因而造成勞資的雙輸以及全職就業機會的減少。原因是僱用一位全職，除了薪資，還衍生由公司負擔的部分健保費、勞保費、勞退金。這些衍生成本占薪資的7%~19%。為了省下全職員工的衍生成本，很多公司寧願找臨時工、鐘點工。這是日、韓的非典型就業人口比率高達三分之一的原因，那就是制度迫使企業所不得不做出的選擇。然而，如果政府不強制基本工資，那麼，資方就願意聘用更多的全職，因為，全職人員對公司的忠誠度更高，更有利於企業的發展。

第五、製造更多的失業人口：每年調漲的最低工資增加中小企業不小的經營成本。如果企業無法轉嫁成本，可能迫使他們裁員，也會壓縮利潤，甚至倒閉，使得整個社會有更多的失業。

第六、製造了更多的貧窮人口。雖然台灣每年的經濟成長不算差，但果實多半由金融業和科技業所拿走，大多數人（即領著略高於基本工資但薪水又上不去）的薪資實屬於停滯狀態，卻要面對年復一年，因為調漲最低工資所觸發的通貨膨脹，實質購買力反而年年下滑。就多數台灣人而言，自己是變窮了，貧富不公更為惡化。對於這種情形，最低工資也是有「貢獻」的。

第七、領取國民年金、中低收入戶生活津貼等社會福利的人更苦了。雖然政府每4年參照消費者物價指數(CPI)調整各項社福津貼給付額度。但基本工資是每年調整，而社福津貼四年才調整一次。就以最近一次為例，社福津貼自113年起，根據CPI調增7.34%。然而，基本工資，同樣這四年，已經調增15.4%。如果一般人民的實質購買力都下降了，整個社會中，最貧窮的那300萬領取國民年金和社會福利的人，不是受害更深嗎？

老子主張自由市場經濟。法定最低工資這種作法違背自由市場機制，是由公權力強力介入，破壞了最大效率，問題很嚴重。老子說：「我無事而民自富」，說的就是政府不該介入價格這類經濟生活。如果不介入，由供需雙方自己來磋商，人民就富有；相反的，人民就貧窮。自由市場是最佳的資源配置手段，而自以為是、腐敗又無能的政府，只會搞破壞，通常。