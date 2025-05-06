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立院法制局：主權基金資金來源 可參考新加坡做法

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美國總統川普二月簽署行政命令，要求財政部與商務部九十天內提出主權財富基金方案，並在十二個月內創立，台灣也有可能成立主權基金，立法院法制局先前就提出主權基金相關法制議題研究，並建議可參考新加坡的作法規畫主權基金來源，以降低對外匯準備的影響。

全球目前主權基金超過九十個，管理資產總額逾八兆美元，包括挪威、中國大陸、阿布達比、沙烏地阿拉伯、科威特及新加坡等，都擁有資產總額雄厚的主權基金。

立院法制局研究指出，挪威全球退休基金、阿布達比投資局、沙烏地阿拉伯的公共投資基金等，都是以石油收入為資金來源；中國投資公司則是以外匯儲備做為資金來源；新加坡投資公司ＧＩＣ有財政盈餘、財政部以債券收入購買的外匯。

至於主權基金的組織型態，大致可分為三類：國家資產池類型、公法人主權基金型、公司型主權基金。投資內容則有所限制，由於主權基金規模龐大，且為政府所控制，投資標的可能帶有政治目的，因此在美國政府的要求下，由國際貨幣基金（ＩＭＦ）等國際組織提出「聖地牙哥原則」，主權基金應有監管架構、風險管理及課責度，並妥適揭露資訊，且應本於公平競爭與商業目的進行投資。

法制局指出，若將部分外匯存底提撥設立主權基金，恐降低我國因應匯率大幅波動的能力，影響貨幣穩定度，因此建議我國主權基金的財源可參考新加坡的ＧＩＣ，資金來源主要包括政府財政盈餘及非貨幣準備的外匯，可降低對外匯準備的影響。

主權 外匯 新加坡

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