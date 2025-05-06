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學者：主權基金不缺財源 須專法管理 斬斷政治黑手

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
行政院長卓榮泰日前表示將積極推動主權基，學者認為，國家不缺成立基金的財源，但應設有專法管理。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰日前表示將積極推動主權基，學者認為，國家不缺成立基金的財源，但應設有專法管理。圖／聯合報系資料照片

政府成立主權基金討論多年，可望有新進展。行政院長卓榮泰日前表示將積極推動，學者認為，國家不缺成立基金的財源，但應設有專法管理，且專法設計上須能有效避免政治黑手介入，防止人謀不臧是管理上的重中之重。

外匯存底 央行反對無償撥用

主權財富基金（ＳＷＦ）又稱主權基金，是由國家成立用於長期投資的金融資產或基金，主要來源為國家財政盈餘、外匯儲備、自然資源出口盈餘等，一般是由專門的政府投資機構管理。

過去討論成立主權基金及財源籌措，規模五千多億美元的外匯存底往往成為標的。央行對主權基金持開放立場，但堅持不宜無償撥用外匯存底，因為外匯存底主要功能在挹注國際收支短絀時的外匯需求，維持外匯市場的秩序，投資操作原則首重安全性與流動性，不宜承擔高風險。

央行前副總裁、台大經濟系教授許嘉棟指出，其他國家的主權基金也有從央行管理的外匯存底撥用取得，而除了外匯存底，政府也有歲計賸餘；此外，發行公債也能籌資，且以政府的信用及銀行寬鬆的資金環境，銀行會很樂意借貸給政府，政府只要有心成立主權基金，財源不是問題。

貨幣混亂 不利台灣金融穩定

政大金融系教授殷乃平則說，如果主權基金的資金來源動用到外匯存底，主權基金就不能脫離央行的管理，也不能用於國內投資，否則會造成貨幣的混亂，因為央行的美元來源是國人賺進外匯後向央行換成台幣使用，如果外匯存底再被拿來換成台幣，等於換一次美元使用兩次，將造成貨幣混亂，不利於台灣的金融穩定。

不過，許嘉棟表示，我國央行長期以來將外資在台金融資產（持有股債等市值）與外匯存底做類比，認為外匯存底的主要功能在於挹注國際收支發生短絀時的外匯需求，但股債市值是變動的，外資大賣股價就重挫，金融資產市值將驟減，外資怎麼可能一舉撤光？就算發生兩岸戰爭的特殊狀況，政府還可實施外匯管制，則央行持有的美元也不用換給外資了。

許嘉棟說，外匯存底供主權基金運用並非太大問題，永遠無解的關鍵卻是「行政管理」，若政府以專法方式設置主權基金，操作主權基金的人才、管理主權基金的人才，以及如何屏蔽政黨及政治介入，那才是最棘手的問題，除非朝野都有一致共識，依其專業獨立運作，但以現在的政治環境來看，「一般人是無法相信的」。

殷乃平則舉例，新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）負責管理新加坡政府大部分的海外資產，資金的運用不受國會干預，雖然定期向國會報告，但政治的手絕對伸不進ＧＩＣ，是運作成功的案例。

主權 外匯 外資

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