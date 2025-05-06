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世界數位媒體大賽 聯合報系AI營收策略奪全球金獎

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世界數位媒體大賽 聯合報系AI應用獲全球金獎

經濟日報／ 特派記者蕭白雪／波蘭克拉科夫5日電
聯合報系在世界新聞媒體協會世界數位媒體大賽中，奪「最佳AI營收策略應用」全球金獎，聯合報社長游美月（左二）與聯合線上執行長孫志華（右二）代表領獎。圖／世界新聞媒體協會提供
聯合報系在世界新聞媒體協會世界數位媒體大賽中，奪「最佳AI營收策略應用」全球金獎，聯合報社長游美月（左二）與聯合線上執行長孫志華（右二）代表領獎。圖／世界新聞媒體協會提供

世界新聞媒體協會（WAN-IFRA）主辦的2025世界數位媒體大賽5日於波蘭克拉科夫年會上揭曉；聯合報系榮獲「最佳AI營收策略應用」全球金獎，此獎項為全球新聞出版領域最高榮譽之一。

WAN-IFRA全球大獎由來自歐洲、美洲、亞洲、非洲及南亞五大區域的金獎得主共同角逐，最終由聯合報系脫穎而出，評審團給予聯合報的策略方案極高評價。聯合報系是本屆唯一來自台灣獲此殊榮的新聞媒體機構，再次彰顯台灣新聞媒體在全球數位轉型與AI應用上的創新實力。

世界新聞媒體協會5日公布世界數位媒體大賽得主，聯獲獎者在頒獎典禮後合影。圖／世界新聞媒體協會提供
世界新聞媒體協會5日公布世界數位媒體大賽得主，聯獲獎者在頒獎典禮後合影。圖／世界新聞媒體協會提供

聯合報獲獎專案名為《AI引爆三大成長動能：透過廣告營收增長、新聞創新與平台互動提升整體效益》，展現一套全面整合的AI賦能營收策略，將AI深入應用於多個業務領域。

聯合報系表示：「這項全球金獎，不僅是我們在人工智慧與營運策略創新上的肯定，更是數據、內容、產品與業務團隊跨部門協作的成果。我們為團隊感到驕傲，也更有動力持續突破自我、引領媒體未來。」

聯合報系在世界新聞媒體協會世界數位媒體大賽中，奪「最佳ＡＩ營收策略應用」全球金獎，頒獎現場共享榮耀的團隊成員包括執行董事項國寧（右三）、聯合報社長游美月（右四）、聯合線上執行長孫志華（左四）、聯合報總編輯王茂臻（左二）等。圖／世界新聞媒體協會提供
聯合報系在世界新聞媒體協會世界數位媒體大賽中，奪「最佳ＡＩ營收策略應用」全球金獎，頒獎現場共享榮耀的團隊成員包括執行董事項國寧（右三）、聯合報社長游美月（右四）、聯合線上執行長孫志華（左四）、聯合報總編輯王茂臻（左二）等。圖／世界新聞媒體協會提供

聯合報系繼去年榮獲「最佳數位訂閱與讀者收益策略 」全球及亞洲金獎，以及今年亞洲數位媒體大獎勇奪二金一銀後又一重大榮耀。近年來聯合報系持續投入技術創新，透過AI與數據驅動的策略強化內容價值、提升讀者連結與實現永續營運，屢獲國際獎項肯定。

WAN-IFRA為全球最大新聞媒體組織，代表來自120個國家、逾3,000家新聞出版與科技企業。

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