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世界數位媒體大賽 聯合報系AI應用獲全球金獎
世界新聞媒體協會（WAN-IFRA）主辦的2025世界數位媒體大賽5日於波蘭克拉科夫年會上揭曉；聯合報系榮獲「最佳AI營收策略應用」全球金獎，此獎項為全球新聞出版領域最高榮譽之一。
WAN-IFRA全球大獎由來自歐洲、美洲、亞洲、非洲及南亞五大區域的金獎得主共同角逐，最終由聯合報系脫穎而出，評審團給予聯合報的策略方案極高評價。聯合報系是本屆唯一來自台灣獲此殊榮的新聞媒體機構，再次彰顯台灣新聞媒體在全球數位轉型與AI應用上的創新實力。
聯合報獲獎專案名為《AI引爆三大成長動能：透過廣告營收增長、新聞創新與平台互動提升整體效益》，展現一套全面整合的AI賦能營收策略，將AI深入應用於多個業務領域。
聯合報系表示：「這項全球金獎，不僅是我們在人工智慧與營運策略創新上的肯定，更是數據、內容、產品與業務團隊跨部門協作的成果。我們為團隊感到驕傲，也更有動力持續突破自我、引領媒體未來。」
聯合報系繼去年榮獲「最佳數位訂閱與讀者收益策略 」全球及亞洲金獎，以及今年亞洲數位媒體大獎勇奪二金一銀後又一重大榮耀。近年來聯合報系持續投入技術創新，透過AI與數據驅動的策略強化內容價值、提升讀者連結與實現永續營運，屢獲國際獎項肯定。
WAN-IFRA為全球最大新聞媒體組織，代表來自120個國家、逾3,000家新聞出版與科技企業。
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