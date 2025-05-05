比貨幣戰更動盪的巨大危機要來了？學者：6月美債難關

新台幣匯價連續二個交易日，單日升幅超過3%，新台幣暴力升值，加劇市場對於貨幣戰開打的恐慌。財經學者5日表示，預期心理已產生，短期內金融市場的波動會很大，央行有必要進場干預。財經學者還示警，更嚴重的是，6月若美國無法度過美債難關，還有可能發生全球金融資產去美元化的巨大危機，屆時美元會更弱勢，5、6月波動很大變化很多。

政大金融系教授殷乃平指出，自今年1月起美元指數就一直走貶，亞洲貨幣則幾乎都往升值趨勢發展，新台幣與其他亞洲貨幣相較，升值的時間點稍晚，5月初才開始轟一下的衝上去，由於是最後才漲的亞幣，因此新台幣漲得壓力特別大，升幅相對也高。

殷乃平還說，市場恐慌貨幣戰開打，但他憂心忡忡說，「才剛剛開始而已，往後還有更多問題會浮現」，若美國總統川普的流氓作風不改，動口又出手，全球金融市場不僅僅只是去美元化而已，以美國為主的貿易架構也可能因此而垮掉，美元天下也將結束、消失，而現在就正處於這個節骨眼、關鍵點上。

新台幣匯率連續兩天暴升，中央銀行總裁楊金龍昨親上火線表示，央行並未參與台美經貿工作小組，且美國財政部也未要求台幣升值。對此，台灣經濟研究院六所所長吳孟道認為，主要是外界擔心關稅戰下的貿易談判會不會影響新台幣匯率，再加上日圓前陣子一度升值很多，但新台幣當時並沒有升那麼多，又受到市場預期心理帶動，新台幣近來表現可說是「反應過度，也過度揣測」。

吳孟道指出，或許新台幣之後不會一直破30，但短期1~2個月市場肯定不安且動盪，央行有必要進場干預，以降低對廠商的衝擊，也讓廠商有時間可以因應。

至於新台幣的合理匯率又是如何？吳孟道表示，短期不排除升破30元，但央行或許可以對標日圓，儘管市場議論論紛紛這次台美雙方關稅談判，可能涉及匯率議題，但他認為「我國央行也不會太軟弱」。殷乃平則提醒央行應該要踩煞車，新台幣應該跟其他亞洲貨幣「走在一起，不要升太多」。