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賴總統盼深化台日經濟合作 積極爭取CPTPP、洽簽EPA

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴總統接見日本前經濟產業大臣一行人。總統府／提供
賴總統接見日本前經濟產業大臣一行人。總統府／提供

總統賴清德接見「日本前經濟產業大臣西村康稔眾議員乙行」，他表示，台灣期待跟日本深化經濟合作，除了積極爭取參加CPTPP，也希望跟日本早日洽簽EPA，開拓雙方在半導體、氫能、人工智慧以及無人機等領域的產業合作，建立更緊密的經濟夥伴關係。

賴總統致詞時歡迎日本國會議員訪台，他提到，台灣和日本是共享自由、民主、人權等普世價值的民主夥伴，若能強化雙方在海洋安全、社會韌性以及面對灰色地帶侵擾等面向共同合作，相信必能發揮嚇阻力量，確保印太地區和平與穩定，守護民主體制。

賴總統指出，當前面對全球經貿變局，經濟安全日益重要，台灣期待跟日本進一步深化經濟合作，除了積極爭取參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也希望跟日本早日洽簽經濟夥伴協定（EPA），開拓雙方在半導體、氫能、人工智慧以及無人機等領域的產業合作，建立更緊密的經濟夥伴關係。

西村康稔眾議員回應，對於台灣積極申請加入CPTPP，他在擔任日本經濟產業大臣時即代表日本政府表達歡迎。至於台積電（2330）至日本熊本設廠，日本政府也給予許多協助，他相信台日在半導體領域的相互合作，可以讓半導體產業更加蓬勃發展，並建構更堅韌的供應鏈體系。

副總統蕭美琴表示，感謝日本政府對於區域和平穩定的關注，臺日需共同持續努力。當前經濟情勢有一些變化，台日在上週都持續與美方針對對等關稅進行談判工作，盼一切順利，爭取產業與美方合作的最大利益。在此深具挑戰的時期，盼台日未來持續合作，並在投資、貿易等各領域深化雙邊關係。

訪團成員尚包括神奈川日華親善協會會長松本純、日本眾議員田中和德、西銘恆三郎、佐佐木紀、簗和生與加藤竜祥，以及「日本臺灣交流協會」台北事務所代表片山和之、副代表高羽陽等人。府方則由總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮陪同賴總統晉見。

CPTPP 半導體 日本

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