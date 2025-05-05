「淨零轉型與工業去碳」研討會 逾百位產業人士與會交流
臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所日前攜手清大辦理的「淨零轉型與工業去碳」研討會，邀集國內產官學界專家代表，剖析國內產業在淨零轉型與工業去碳的挑戰與機會，吸引超過100位產業人士與會交流。
這場研討會中，專題分享國內外氫能與燃料電池產業發展趨勢、微藻碳捕捉技術與產業應用、生物負碳及碳循環經濟等多項工業去碳技術。
證交所代表致詞表示，作為資本市場的重要平台，將持續配合主管機關推動企業永續發展政策，並積極整合資本市場中的參與夥伴資源，共同建構ESG生態系。
此外，證交所亦積極與大專院校和NGO機構合辦氣候變遷及淨零減碳等工作坊及教育訓練課程，以提升公司的永續知識，為臺灣淨零轉型的人才庫注入活水。
清大資深副校長戴念華指出，企業邁向淨零轉型的目標，除了第一步完成碳盤查外，要如何依各產業選擇低碳、減碳及負碳技術，甚至將碳轉換成商品，都需要對於淨零科技及方案有更深刻的了解，清大將持續與證交所合作，辦理推廣教育課程，提升台灣企業永續競爭力。
證交所今年攜手碳交所與清華大學共同舉辦「企業淨零轉型與綠色交易人才」活動，後續尚有二場研討會及六場課程，內容包含「自然碳匯與綠色金融研討會」及「企業永續與ESG轉型研討會」等，歡迎有興趣的產業界代表參加。
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