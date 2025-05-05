強化台美AI產業鏈 林佳龍率企業團赴德州拓經貿合作

「2025 選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」將於 5 月 11 日在馬里蘭州舉行。據了解，外交部長林佳龍將於本周二（6 日）率領由國際經濟合作協會（國經協會）與台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）等企業代表組成的訪團前往德州訪問，此行除了出席「台灣—德州 AI 論壇」外，也將拜會當地政府官員與僑台商，期盼在賴清德總統推動的「擴大美國州層級投資」政策目標下，除了半導體產業之外，也深化美台 AI 與機器人產業鏈的合作，並促進台美雙向投資與經貿交流。

涉外官員指出，賴總統日前以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書國際媒體，強調台灣企業已在美國 50 州創造近 40 萬個就業機會，未來將進一步「擴大在美國各州的投資」，並成立跨部會的「台灣投資美國隊」以支持雙邊貿易與投資。官員表示，林佳龍此行率企業代表團訪問德州，正是「台灣投資美國隊」的具體展現。台灣在全球半導體及 AI 產業供應鏈中居關鍵地位，未來將成為美國打造「非紅」與「可信賴」供應鏈不可或缺的夥伴，盼能善用美國在市場、科技、資金及人才上的優勢，共同組成「台美聯合艦隊」。

官員說，德州是美國的科技與創新重鎮，目前包括緯創（3231）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）、研華科技等台灣企業已在德州擴大投資，德州儼然成為未來台灣電子科技巨擘發展台美創新研發和產業生態系的重要據點，盼藉此行進一步建立與德州的政策對接與資源整合機制，強化雙邊經貿往來，並讓台美雙方在科技和人才培育上融合創新體系，有助台灣繼半導體產業後，在 AI 產業供應鏈與創新應用上更加不可或缺。

官員透露，為落實賴總統對美方整合「美國投資台灣隊」的期盼，這次林佳龍率團訪問德州，也希望評估在德州設立多功能的投資、招商服務中心，並能兼具創新育成、辦理會展與商業活動及金融等多元功能，爭取美國投資台灣、促進台美雙向投資。

官員進一步指出，此行包括國經協會理事長呂桔誠、電電公會理事長李詩欽等多位科技與電子產業代表隨行，看準台美高科技產業的高度互補性，並期望結合台灣的乾淨網路優勢與德州在 Al 晶片、Al 伺服器、Al 資料中心、Al 創新應用等領域的發展，隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳強調 AI、機器人將成下一波產業革命核心，期盼擴大台美在 AI、機器人產業的合作，並善用美國位居市場與科技領先的優勢，讓台灣在 AI 產業鏈與創新應用上，成為全球更加不可或缺的要角。

官員說明，近年來台灣與美國地方層級在供應鏈和各項領域的合作日益密切，目前包括德州在內，已有 24 個美國州在台設有辦事處，美國聯邦政府亦曾三度發函，鼓勵全美各州州長及美國前五百大企業加強與台灣的交流與合作，展現對深化台美各層級交流的明確支持。

官員舉例，自賴總統就任以來，已有六位美國州長率團訪台，包括去(2024)年7 月來台出席德州駐台辦事處成立的德州州長艾伯特（Greg Abbott）、愛達荷州州長李睿德（Brad Little）、奧克拉荷馬州州長史迪（Kevin Stitt）、亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）及懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）。官員表示，美方州長頻繁來台，展現出對深化台美合作的高度期待與主動性，這些積極互動有助雙方在高科技、能源、人才與供應鏈等領域建立更緊密的夥伴關係，也為未來拓展地方層級合作奠定更穩固的基礎。