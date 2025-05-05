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印尼企業家協會首度組團訪台 助拓展經貿合作空間

中央社／ 台北5日電

外交部今天表示，印尼企業家協會日前首度組團訪台，期間參訪經濟部國貿署、竹科管理局、台亞半導體公司以及中信集團等公司部門，將有助拓展台灣與印尼經貿合作空間。

外交部下午發布新聞稿指出，印尼企業家協會（APINDO）總主席辛塔（Shinta Kamdani，另譯：辛妲）於4月30日至5月3日率該協會共20人來台訪問。

外交部表示，訪團除接受外交部常務次長陳立國代表外交部長林佳龍款宴，也拜會及參訪經濟部國際貿易署、新竹科學園區管理局、財團法人資訊工業策進會、亞東醫院、台亞半導體公司、胡連精密、宏碁公司、華碩公司、中國信託集團及中華民國工商協進會等公私部門，深入瞭解台灣產業發展現況，對持續拓展台印尼經貿合作空間，甚有助益。

外交部指出，印尼企業家協會是印尼規模最大的私人企業協會，成員均為企業執行長，對印尼政府經貿政策具有影響力。此次是該協會首次組團訪台，團員所屬產業包含紡織、資產管理、公關、投資、控股、能源、戰略、傳產及稅務等，對台印尼經貿合作具重要意義。

外交部說明，台灣與印尼同為印太地區共享自由民主價值的國家，目前有超過2000家台商企業在印尼投資，在當地創造大量就業機會。外交部將持續在「總合外交」策略下，與印尼深化合作，共同為區域繁榮、和平與穩定做出貢獻。

印尼 外交部 經貿

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