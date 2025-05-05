補貼房轉手、出租都違規！住宅補貼新制六大變革一次看

內政部5日同步預告修正《自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法》與《修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法》，針對死亡補貼繼承、外籍家庭成員查核、住宅用途與移轉限制等實務執行面進行強化，盼提升補貼制度公平性，杜絕資格不符卻冒領補貼的情況。

兩項修法涵蓋六大重點，包括第一，申請人或補貼戶死亡可繼承，但須主動申請變更，若申請人或核定補貼者在補貼期間內死亡，主管機關將書面通知其配偶及原申請書表所列家庭成員，限「三個月內」辦理補貼資格變更，變更後仍須符合補貼條件，否則補貼將被中止並追回。

第二，外籍家庭成員須提供護照與出入境紀錄，否則不得排除在外，過去有外籍配偶或家庭成員規避查核問題，修法要求凡家庭成員為外籍人士、大陸地區人民、港澳居民者，除原需提供居留證外，須一併檢附護照與出入境證明，以利查核財產與所得資料，未提供者視同家庭成員，將影響整體申請資格與補貼金額。

第三，補貼住宅不得轉讓第三人，且抵押住宅須為申請人或家庭成員共同持有，為防止代持與套利，明定補貼住宅不得移轉給非家庭成員，若有移轉，須依法辦理變更申請人，否則將停止補貼，另貸款所設抵押擔保品，應為申請人或其配偶、家庭成員共同持有，配偶若主張為共同財產者，亦須檢附書面同意與相關證明。

第四，補貼住宅用途應為「自住」，不得作出租使用，新法明訂補貼住宅不得作為出租用途，一經查獲將立即停止補貼並追繳，以確保真正協助有居住需求者。

第五，補貼期間內應完成修繕並繳息，逾期未繳或資料不實將追繳補貼，核定戶須於撥款6個月內完成修繕並提供前後照片備查，並應每月正常繳交貸款本息，若逾期超過6個月未繳、重複領補貼、持有兩戶以上住宅、或申請資料造假，主管機關可自事實發生日停止補貼，並要求限期返還補貼金額。

第六，申請補貼資格應以實際家庭關係為準，與直系親屬不同戶不得視為家庭成員，修法也釐清，僅與申請人同戶籍且列在申請書內的家庭成員，才屬補貼適用對象，即使為直系親屬，如未與申請人同戶，也不列入家庭成員認定，避免名義代持或家庭結構造假。

內政部表示，兩大補貼制度過去幫助許多弱勢及中低收入家庭改善居住條件，為提升制度公正性，此次修法將可補足查核漏洞、完善管理機制，兼顧公平與效率，若有其他意見，可於公告次日起60日內提供意見。