打造未來上市橋樑！安永攜手櫃買中心引爆新創潛力

為協助具潛力的新創企業加速進入資本市場，安永聯合會計師事務所攜手櫃買中心，共同舉辦三場「創新企業交流小聚」系列活動，點燃全臺新創量能。第二場活動於台南舉行，聚焦中南部新創，邀請4家在地的新創企業，分享營運模式、技術研發成果及創新思維，並介紹創櫃板Plus新制與多元輔導資源。

櫃買中心長期致力於創新創業推動，透過「創櫃板Plus」制度進一步優化服務流程。櫃買中心新創發展組何藹然組長指出，創櫃板Plus制度增加了推薦單位、簡化申請程序，並廣納具潛力與創新動能的公司，協助新創在尚未準備IPO前，先透過創櫃板建立品牌形象、拓展資源，並熟悉資本市場運作邏輯，逐步強化財務與營運體質，為未來的上市計畫奠定穩固基礎。

安永聯合會計師事務所審計服務部姚世傑執業會計師分享，中南部新創公司近年展現強勁成長力道，積極尋求進入資本市場的契機。安永觀察到，這些新創企業普遍重視創新技術與永續經營策略，但在創業初期比較容易忽略財務報表會計作業制度及內部控制的健全性，且在資訊揭露、財務規劃、法規合規等方面仍有高度需求。

姚世傑進一步分享，安永擁有豐富的創櫃板輔導經驗及實務案例，可協助企業掌握資訊揭露與合規要求，有效提升品牌能見度與市場信任度，並以永續治理思維迎戰未來挑戰。透過交流活動，安永也更貼近地方產業脈動，深化對中南部新創需求的理解與服務布局。

此次參與創新企業小聚的4家新創企業為佐見啦生技、侑特科技、台灣恩寧、台灣氣凝膠科技材料開發，包括生技、科技等產業，展現臺灣新創在技術研發、商業模式創新與永續價值實踐上的能量。