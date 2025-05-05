快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

打造未來上市橋樑！安永攜手櫃買中心引爆新創潛力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永第二場「創新企業交流小聚」系列活動在台南舉行。安永提供
安永第二場「創新企業交流小聚」系列活動在台南舉行。安永提供

為協助具潛力的新創企業加速進入資本市場，安永聯合會計師事務所攜手櫃買中心，共同舉辦三場「創新企業交流小聚」系列活動，點燃全臺新創量能。第二場活動於台南舉行，聚焦中南部新創，邀請4家在地的新創企業，分享營運模式、技術研發成果及創新思維，並介紹創櫃板Plus新制與多元輔導資源。

櫃買中心長期致力於創新創業推動，透過「創櫃板Plus」制度進一步優化服務流程。櫃買中心新創發展組何藹然組長指出，創櫃板Plus制度增加了推薦單位、簡化申請程序，並廣納具潛力與創新動能的公司，協助新創在尚未準備IPO前，先透過創櫃板建立品牌形象、拓展資源，並熟悉資本市場運作邏輯，逐步強化財務與營運體質，為未來的上市計畫奠定穩固基礎。

安永聯合會計師事務所審計服務部姚世傑執業會計師分享，中南部新創公司近年展現強勁成長力道，積極尋求進入資本市場的契機。安永觀察到，這些新創企業普遍重視創新技術與永續經營策略，但在創業初期比較容易忽略財務報表會計作業制度及內部控制的健全性，且在資訊揭露、財務規劃、法規合規等方面仍有高度需求。

姚世傑進一步分享，安永擁有豐富的創櫃板輔導經驗及實務案例，可協助企業掌握資訊揭露與合規要求，有效提升品牌能見度與市場信任度，並以永續治理思維迎戰未來挑戰。透過交流活動，安永也更貼近地方產業脈動，深化對中南部新創需求的理解與服務布局。

此次參與創新企業小聚的4家新創企業為佐見啦生技、侑特科技、台灣恩寧、台灣氣凝膠科技材料開發，包括生技、科技等產業，展現臺灣新創在技術研發、商業模式創新與永續價值實踐上的能量。

創櫃板 安永 櫃買中心

延伸閱讀

櫃買業績發表 連六發

昶瑞攻無人機 下旬上櫃

興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

安永櫃買攜手 助力大南方新創邁向資本市場

相關新聞

謝明凱：廣運集團多承接國內標案 受新台幣匯率波動影響相對小

廣運集團執行謝明凱今日與嘉實多締約結盟後受訪表示，新台幣短急升，對所有出口廠商確實帶來很大的衝擊，所幸廣運集團多數業績來...

廣運旗下金運科技與嘉實多締約結盟 合攻AI伺服器液冷解決方案

廣運集團旗下金運科技今（5）日與英國石油 (BP) 旗下嘉實多（Castrol）旗下熱管理事業部，宣布締約結盟，攜手在亞...

台商去風險化！經濟部：我對中國大陸市場依賴已逐年下降

經濟部表示，2025年第一季台灣與中國大陸貿易額為412億美元，較去年同期成長3.5%；另統計至今年3月止，經核准（核備...

不妙！川普半導體關稅宣布倒數 專家：應「不會太低」

美國預計本周三（7日）公布半導體關稅細節，台灣經濟研究院產經資料庫總監暨APIAA院士劉佩真5日表示，為讓台灣的半導體供...

餐飲品牌多因關稅放慢在美拓點 為何有業者加速開店？

在疫情之後，面對大陸的經濟復甦緩慢與消費降級，餐飲業積極前往美國布局，尋求更大的市場，但美國總統川普啟動對等關稅後，市場更憂慮，開店成本明顯上升，會否讓業者的腳步變得緩慢甚至停止？ 包括餐食與手搖飲，已經插旗美國的台灣業者不少，包括八方雲集、六角國際、雅茗-KY、聯發國際、王座國際、美食-KY等，而有意前往開店的業者更多，希望除了華人市場之外，還要融入當地，打破飲食習慣的界線，讓美國市場成為產業新的成長引擎。

夏月電價來了 民生電費增 家庭用戶平均帳單逾千元

儘管美國關稅政策下，全球經濟面臨高度不確定性，今年夏月電價仍將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。