魏凱接任台灣美國商會執行長 他精通中文、來自金融圈

台灣美國商會5日宣布，由魏凱(Carl Wegner)先生接任執行長一職，並於今日正式生效。魏凱表示，「很榮幸能在這個美台關係格外關鍵的時刻擔任執行長」。

魏凱還提到，台灣持續在國際舞台展現出強大的韌性與創新力。他期待與會員企業、合作夥伴與各界攜手，深化交流、推動貿易與投資，並讓世界看見台灣在全球經濟中的關鍵角色。

台灣美國商會理事長Dan Silver表示，「我們對Carl帶來的願景與活力充滿期待，在他的帶領下，我們深信商會將持續成長茁壯，為會員企業開創更多機會，並進一步強化美台經濟夥伴關係」。

台灣美國商會表示，此人事任命是經由理事會所進行的嚴謹遴選程序所拍板定案。魏凱在亞太地區擁有超過30年的資深領導經驗，涵蓋貿易金融、金融科技創新及銀行領域。曾在德意志銀行、渣打銀行等國際金融機構擔任要職，並曾擔任R3及Contour等金融科技公司的高階主管，直至2024年初卸下Contour執行長職務。

魏凱曾於2009至2012年期間擔任台灣美國商會理事，並於2010至2012年間出任財務長。他長期參與台北地區事務，曾任台北美國學校董事會成員，也在國立政治大學擔任兼任教授。

魏凱出生於美國紐澤西州，畢業於喬治城大學，主修中文與亞洲研究，並精通中文。早在1980年代初期，他曾於台灣師範大學就讀，並始終與台灣保持密切連結。