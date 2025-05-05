快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

魏凱接任台灣美國商會執行長 他精通中文、來自金融圈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣美國商會5日宣布，由魏凱(Carl Wegner)先生接任執行長一職，並於今日正式生效。魏凱表示，「很榮幸能在這個美台關係格外關鍵的時刻擔任執行長」。圖／台灣美國商會提供
台灣美國商會5日宣布，由魏凱(Carl Wegner)先生接任執行長一職，並於今日正式生效。魏凱表示，「很榮幸能在這個美台關係格外關鍵的時刻擔任執行長」。圖／台灣美國商會提供

台灣美國商會5日宣布，由魏凱(Carl Wegner)先生接任執行長一職，並於今日正式生效。魏凱表示，「很榮幸能在這個美台關係格外關鍵的時刻擔任執行長」。

魏凱還提到，台灣持續在國際舞台展現出強大的韌性與創新力。他期待與會員企業、合作夥伴與各界攜手，深化交流、推動貿易與投資，並讓世界看見台灣在全球經濟中的關鍵角色。

台灣美國商會理事長Dan Silver表示，「我們對Carl帶來的願景與活力充滿期待，在他的帶領下，我們深信商會將持續成長茁壯，為會員企業開創更多機會，並進一步強化美台經濟夥伴關係」。

台灣美國商會表示，此人事任命是經由理事會所進行的嚴謹遴選程序所拍板定案。魏凱在亞太地區擁有超過30年的資深領導經驗，涵蓋貿易金融、金融科技創新及銀行領域。曾在德意志銀行、渣打銀行等國際金融機構擔任要職，並曾擔任R3及Contour等金融科技公司的高階主管，直至2024年初卸下Contour執行長職務。

魏凱曾於2009至2012年期間擔任台灣美國商會理事，並於2010至2012年間出任財務長。他長期參與台北地區事務，曾任台北美國學校董事會成員，也在國立政治大學擔任兼任教授。

魏凱出生於美國紐澤西州，畢業於喬治城大學，主修中文與亞洲研究，並精通中文。早在1980年代初期，他曾於台灣師範大學就讀，並始終與台灣保持密切連結。

美國商會 金融科技

延伸閱讀

因應美壓力 央行可能採取三措施避免台幣匯價再暴衝

相差逾千億美元 我央行持有多少美債？數據落差原因曝光

拿美債當關稅談判籌碼？ 台灣持有部位續創歷史新高還擠入前十大

商會請命 致函財長籲關稅「放過小企業」

相關新聞

謝明凱：廣運集團多承接國內標案 受新台幣匯率波動影響相對小

廣運集團執行謝明凱今日與嘉實多締約結盟後受訪表示，新台幣短急升，對所有出口廠商確實帶來很大的衝擊，所幸廣運集團多數業績來...

廣運旗下金運科技與嘉實多締約結盟 合攻AI伺服器液冷解決方案

廣運集團旗下金運科技今（5）日與英國石油 (BP) 旗下嘉實多（Castrol）旗下熱管理事業部，宣布締約結盟，攜手在亞...

台商去風險化！經濟部：我對中國大陸市場依賴已逐年下降

經濟部表示，2025年第一季台灣與中國大陸貿易額為412億美元，較去年同期成長3.5%；另統計至今年3月止，經核准（核備...

不妙！川普半導體關稅宣布倒數 專家：應「不會太低」

美國預計本周三（7日）公布半導體關稅細節，台灣經濟研究院產經資料庫總監暨APIAA院士劉佩真5日表示，為讓台灣的半導體供...

餐飲品牌多因關稅放慢在美拓點 為何有業者加速開店？

在疫情之後，面對大陸的經濟復甦緩慢與消費降級，餐飲業積極前往美國布局，尋求更大的市場，但美國總統川普啟動對等關稅後，市場更憂慮，開店成本明顯上升，會否讓業者的腳步變得緩慢甚至停止？ 包括餐食與手搖飲，已經插旗美國的台灣業者不少，包括八方雲集、六角國際、雅茗-KY、聯發國際、王座國際、美食-KY等，而有意前往開店的業者更多，希望除了華人市場之外，還要融入當地，打破飲食習慣的界線，讓美國市場成為產業新的成長引擎。

夏月電價來了 民生電費增 家庭用戶平均帳單逾千元

儘管美國關稅政策下，全球經濟面臨高度不確定性，今年夏月電價仍將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。