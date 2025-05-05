大成財報／首季 EPS 1.05元 搶攻國際市場加工食品商機

大成集團（1210）公布2025年首季財報，首季合併營收為254.6億元，年增0.8%，稅後純益達8.8億元，年增4%，每股稅後純益（EPS）1.05元。大成表示，今年第1季肉品與食品獲利比去年同期成長，有效助益營收。

大成表示，近年來集團積極多角化經營，搶攻國際市場加工食品商機，未來台灣、大陸及美國等地都將擴大投資，瞄準加工即食產品大餅；在台灣部分，土雞加工廠預計今年八月投產，提供熟食土雞加工品。迎接母親節到來，大成馬稠後食品廠推出慢熬雞精禮盒，隨著夏日來臨，低卡高蛋白質的舒迷輕食嫩雞胸，預料將再掀起銷售熱潮，隨著小家庭增加，也看好方便快速烹調的調理食品。

大成表示，自推出全程不使用抗生素的「益活雞」，一上市便供不應求，目前在各大超市量販店與速食連鎖等通路銷售，未來會持續擴大產量；「上品語可生食雞蛋」上市後也到各界好評，積極在超商量販店等通路鋪貨，成為許多餐飲品牌指定使用產品。

大成集團是台灣農畜食品供應大廠，目前飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，營運項目從種雞孵化、飼料營養配方，飼養管理、肉品加工、食品加工、物流配送、零售餐飲、商場營運等，推動垂直整合，帶給消費者安心健康美味的禽畜食品。