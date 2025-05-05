不只網銀狂當機 內政部官網也傳「這原因」連線異常

不只民眾瘋搶便宜的美元與日圓，造成多家網路銀行出現「塞車」情形，內政部官網也出現連線異常。內政部指出，上午8時50分起，網站頁面出現連線緩慢等異常情況，經檢查確認，問題出在網路通訊設備異常（反向代理伺服器Reverse Proxy），已緊急啟動應變機制並更換備援設備，現已恢復正常。

內政部指出，為確保網站穩定運作與服務不中斷，會持續監控系統運作狀況，並定期進行相關設備檢測與更新，以降低突發故障對民眾使用服務造成的影響，此次異常事件已在最短時間內完成處理，相關服務目前均可正常使用。

內政部強調，為提升網路穩定性並強化應變能力，未來將進一步加強網路監控機制，提高監控密度，以更精確掌握設備運作狀況。此外，也將積極全面提升及汰換老舊設備，確保網路服務穩定運作，降低影響範圍及系統恢復時間，提供更穩定可靠的數位服務。