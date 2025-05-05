謝明凱：廣運集團多承接國內標案 受新台幣匯率波動影響相對小

廣運集團執行謝明凱今日與嘉實多締約結盟後受訪表示，新台幣短急升，對所有出口廠商確實帶來很大的衝擊，所幸廣運集團多數業績來自承接國內政府機關和客戶自動化和倉儲物流標案，受新台幣匯率波動影響相對小。

不過旗下包括金運等承接國外AI伺服器系統建造業務，雖然採美元報價，未來恐因美元貶值造成營收短少。好在由於金運購買相關材料支付美元的貨款也會變便宜，預料還在可承受範圍。

金運營運長郭丁賀表示，金運承接國外客戶訂單近期雖遭遇新台幣升值和對等關稅兩因素影響，不過公司正密切關注台灣與其他競爭國間的匯率和關稅變動影響，只要台灣相對比競爭國家低，此時匯率和關稅變化的危機，也可能是另一個機會點，公司會密切注意各區域的匯率和關稅變化，積極提升自我競爭力和應變彈性，將衝擊降到最低。