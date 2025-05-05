廣運旗下金運科技與嘉實多締約結盟 合攻AI伺服器液冷解決方案
廣運集團旗下金運科技今（5）日與英國石油 (BP) 旗下嘉實多（Castrol）旗下熱管理事業部，宣布締約結盟，攜手在亞太市場推動AI資料中心液冷解決方案的全面發展。
廣運集團暨金運執行長謝明凱表示，嘉實多隸屬有100多年歷史的英國石油公司（BP），其熱傳事業部也是資料中心投資商，在全球擁有很多客戶資源，此次看中廣運集團擁有整個資料中心系統整合能力與實務經驗，且嘉實多的熱傳事業，除了提供液冷材料外，也具備AI伺服器設計架構、建造和維運能力，雙方結合彼此資源共逐AI伺服器巨大成長商機。
嘉實多熱管理事業部全球負責人黃建棠也指出，金運科技在資料中心液冷領域的專業與經驗，結合嘉實多卓越的冷卻液技術，將為市場帶來前所未有的一站式解決方案，一起共築全球液冷生態圈。他強調，雙方將以亞太市場為起點，未來逐步擴展至全球市場，攜手為AI、雲端與大型運算時代的資料中心建設注入新動能。
金運營運長郭丁賀表示，金運過去專注於電子代工服務領域，亦曾經為蘋果MFi認證合格生產廠商。2025年3月，金運科技完成集團內部熱傳事業群的分割合併，積極布局資料中心水冷解決方案，並運用數位孿生平台，進行先進的AI資料中心（AIDC）設計模擬。
郭丁賀表示，金運已嘉實多在AI伺服器解決方案合作，已在美國、墨西哥和日本有多個實際落地的案例，台灣也有三個與伺服器組裝廠合作案子在進行，目前接單狀況開始升溫，今年可看不到不錯的營運成果。
謝明凱進一步補充，廣運集團已在上個月30日將熱傳事業部門併入金運科技，金運也將朝上市櫃公開發行之路邁進，規畫今年底登錄興櫃，希望能成為集團旗下另一隻小金雞。
郭丁賀並預告金運科技與嘉實多預計將於今年第3季推出首波聯合解決方案，領先驅動下一波AI資料中心基礎設施革新。
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