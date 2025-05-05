台商去風險化！經濟部：我對中國大陸市場依賴已逐年下降
經濟部表示，2025年第一季台灣與中國大陸貿易額為412億美元，較去年同期成長3.5%；另統計至今年3月止，經核准（核備）赴大陸投（增）資之金額僅約美金3.43億美元，較上年同期減少62.98%。
我對中國大陸及香港之出口比重自2020年達到43.9%高點後已逐年下降，2024年降至31.7%，到今年第一季更下滑至28.3%，顯見我對中國大陸市場依賴已逐年下降，且協助廠商分散出口市場之努力顯見成效。
展望未來，經濟部表示，將基於「立足台灣，布局全球，行銷全世界」的國家經濟發展戰略，持續協助廠商深耕台灣及海外生產基地的調整，期以利用供應鏈的新布局，加強與全球產業合作，拓展海外商機。
根據報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮引數據為例，指「2025年第一季，兩岸貿易額達705.6億美元，同比增長15.2％」；不過，經濟部澄清，2025年第一季台灣與中國大陸貿易額為412億美元，較去年同期成長3.5%，金額及成長率遠低於中方所稱。
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