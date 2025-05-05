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不妙！川普半導體關稅宣布倒數 專家：應「不會太低」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國預計7日公布半導體關稅細節。（路透）
美國預計7日公布半導體關稅細節。（路透）

美國預計本周三（7日）公布半導體關稅細節，台灣經濟研究院產經資料庫總監暨APIAA院士劉佩真5日表示，為讓台灣的半導體供應鏈可大規模遷徙至美國，特別是擁有先進製程高度競爭力的台積電（2330），據此研判，預計美國總統川普將祭出的晶片關稅「不會太低」。

美方本次以「國家安全」對半導體展開調查，聚焦14項細節，涵蓋外國補貼、供應鏈依賴風險、國內產能瓶頸等核心議題，並希望在5月7日前徵詢完美國大眾意見回報後結束調查。外界普遍解讀，半導體關稅將在這個時間點後課徵，牽動台積電、日月光（3711）等指標廠後市，更為全球半導體業敲響警鐘。

劉佩真指出，晶片關稅方面，有鑑於現階段全球半導體業焦點均集中於台灣或台積電身上，美國川普總統期望用關稅的效應來讓台灣的半導體供應鏈可大規模遷徙至美國，特別是擁有先進製程高度競爭力的台積電，畢竟美國當地較為缺乏的是成熟製程以外的IC製造業者，以及其他周邊所需的相關供應鏈。在此情況下，預計美國總統川普將祭出的晶片關稅「不會太低」。

劉佩真還提到，美方若祭出晶片關稅，除了將影響全球電子產品的價格，進而也會影響台灣半導體的需求之外，也因台灣在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，若美國實施高額關稅，恐加速供應鏈重組，促使企業尋找替代生產基地，同時也將導致台灣半導體產業的生產重心分散，增加成本和不確定性。

劉佩真示警，整體而言，川普的晶片關稅政策對台灣半導體產業預計將構成挑戰，未來台廠需透過多元化生產、深化技術優勢和加強國際合作，才可望持續在全球半導體供應鏈中保持其關鍵地位。

半導體 關稅

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