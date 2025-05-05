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北市勞動局3月裁處59業者 近三成未給加班費

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市政府勞動局公布3月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有59家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為338萬元，其中廣源保全股份有限公司、雨林新零售股份有限公司各遭罰22萬元為最高！勞動局王秋冬局長表示，「開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值，呼籲雇主法遵守法，勿讓開罰成常態。

勞動局長王秋冬表示，114年3月份罰鍰金額前5名，依序為廣源保全股份有限公司（22萬元）、雨林新零售股份有限公司（22萬元）、台灣挑戰者汽車保養修護有限公司（20萬元）、台灣吉野家股份有限公司（17萬元）、白貝殼廣告影像有限公司（15萬元）。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前五名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計17家（28.81％）；每7日中未有1例假1休息日，計16家（24.11％）；未依法給付休息日出勤之工資，計13家（22.03％）；延長工作時間超過法令規定，計13家（22.03％）；拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，計9家（15.25％）。

王秋冬指出，廣源保全股份有限公司因未依法給付勞工平日延長工時工資、每7日中未有1例假1休息日、假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資等，遭裁處22萬元。雨林新零售股份有限公司因未依法給付勞工休息日出勤之工資、未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止、延長工作時間超過法令規定、每7日中未有1例假1休息日等，遭裁處22萬元。

勞動局表示，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，是勞動局重點工作項目之一。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。檢查員為執行檢查，得隨時進入事業單位，雇主、雇主代理人、勞工及其他有關人員均不得無故拒絕、規避或妨礙，必要時檢查員得要求警察人員協助。違反者除依法裁處外，亦列入加強訪查之對象。

勞動局呼籲，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面！

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